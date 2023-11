Neue Elektro-Modelle für China Volkswagen plant große Aufholjagd in Ostasien

Schneller, günstiger, innovativer: Volkswagen plant in China eine Offensive bei preiswerten Elektroautos. Landeschef Ralf Brandstätter kündigte jetzt die Entwicklung einer eigenen Fahrzeugplattform in China für das Einstiegssegment an. Mit dem neuen Baukasten will Europas größter Autobauer die Kundenbedürfnisse vor Ort besser erfüllen, sagte der VW-Manager. Es sei „nicht so einfach wie früher, in China zu wachsen“.