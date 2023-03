Streik in Hamburg am 27.03.2023 Zugverkehr, Flughafen, Fähren – welche Verkehrsmittel sind am Montag betroffen?

Mit einem großangelegten, bundesweiten Warnstreik wollen die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi den Verkehr am kommenden Montag weitgehend lahmlegen.

Davon ist nicht nur der Fern- und Regionalverkehr von Bahnen und Bussen sowie der Flugverkehr betroffen – auch Autobahntunnel und Wasserstraßen sollen Anfang nächster Woche bestreikt werden. Lesen Sie hier, inwieweit Hamburg vom Superstreiktag betroffen ist.

Fernzüge fallen aus, Hamburger S-Bahn massiv eingeschränkt

Am kommenden Montag sollen keine Fernzüge der Deutschen Bahn verkehren. Was den Regionalverkehr betrifft, so müssen sich Passagiere der Anbieter „Metronom“ und „Nordbahn“ auf Ausfälle einstellen, berichtet unter anderem der „NDR“.

Auch der Hamburger Nahverkehr soll am Montag „massiv beeinträchtigt“ sein, heißt es auf der Webseite der Hamburger S-Bahn.

In Hamburg sind am Montag auch S-Bahnen vom großen Warnstreik betroffen.

Zudem sollen Anfang nächster Woche einige Bahnlinien der „AKN“ stillstehen: konkret geht es um die Linien A1, A2 und A3. Weitere Informationen zu den bevorstehenden Ausfällen können online über die Webseiten der Verkehrsunternehmen abgerufen werden.

Wie unter anderem die Deutsche Presse-Agentur berichtet, müssen sich die Fahrgäste in Hamburg am Montag ab 0.00 Uhr auf den Stillstand aller S-Bahn-Linien einstellen. Alternativ sollen die U-Bahnen und Busse genutzt werden, heißt es weiter.

Busse und U-Bahnen des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) sind von dem Streik explizit nicht betroffen. Auch die HADAG-Fähren sollen am Montag regulär fahren.

Wie der „NDR“ berichtet, soll die MetroBus-Linie 13 am Montag bis zur Haltestelle Elbbrücken verlängert und die Linie 154 zusätzlich verstärkt werden.

Hamburger Flughafen streicht 147 Abflüge

Am Freitag teilte der Hamburger Airport mit, dass sich der bundesweite Warnstreik am Montag auch auf den Flughafenbetrieb auswirke. Konkret betreffe das die Zeit von Sonntagabend, 22 Uhr, bis Montagabend (Betriebsende).

Weil in dieser Zeit die Sicherheitskontrollen geschlossen werden sollen, könnten die Passagiere die für den Flugverkehr notwendigen Kontrollen nicht passieren, heißt es weiter.

Die geplanten 147 Abflüge sollen demnach ohne Passagiere stattfinden oder komplett gestrichen werden, wie unter anderem die „Hamburger Morgenpost“ berichtet. Die Flugstreichungen sollen zum Teil auch die Ankunftsflüge betreffen. Für Montag seien insgesamt 299 Flüge mit mehr als 35.000 Passagieren geplant gewesen, heißt es weiter.

Der Hamburger Flughafen empfahl betroffenen Passagieren, unverzüglich die Fluggesellschaft oder den Reiseveranstalter zu kontaktieren und „nicht zum Flughafen zu kommen.“

Soll der Elbtunnel in Hamburg geschlossen werden?

Verdi kündigte im Vorfeld an, auch einige Autobahntunnel in den bundesweiten Warnstreik mit einzubeziehen. Wie die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle mitteilte, werde man sich dabei auf „bestimmte Tunnel“ konzentrieren. Der Hamburger Elbtunnel gehöre dazu, so Behle.

Was heißt das für Autofahrer? Am Montag sollen die betroffenen Tunnel komplett geschlossen werden. Eine Durchfahrt sei dann faktisch unmöglich, berichtet die Verdi-Vizechefin.

Wie die „Hamburger Morgenpost“ berichtet, stehe die „Autobahn GmbH“ des Bundes aktuell im Dialog mit den Gewerkschaften.

„Die Autobahn GmbH des Bundes steht in einem vertrauensvollen und offenen Dialog mit den Gewerkschaften. Beide Seiten werden alles dafür tun, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten“, hieß es dazu.

Dem „NDR“ zufolge werde „bei der Autobahn GmbH mitgestreikt“. Notdienste sollen dafür sorgen, dass der Elbtunnel nach der ohnehin geplanten Sperrung am Wochenende (von Freitag, 19 Uhr, bis Montag, 5 Uhr) wieder befahren werden könne.

Warnstreik betrifft auch Hamburger Hafen

Der bundesweite Warnstreik wird zeitweise auch den Schiffsverkehr im Hamburger Hafen lahmlegen. Für Containerschiffe soll Deutschlands wichtigster Warenumschlagplatz am Montag nicht mehr erreichbar sein.

Erst an diesem Freitag endete um 6 Uhr morgens der Warnstreik bei der Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA), wie unter anderem die Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf Verdi berichtet.

Die Hamburger Hafenbehörde legte für insgesamt 44 Stunden ihre Arbeit nieder. Dadurch wurden auch sogenannte Lotsenversetzboote bestreikt, wodurch lotsenpflichtige Schiffe den Hamburger Hafen zeitweise nicht ansteuern konnten.

Nun rief Verdi alle HPA-Beschäftigten erneut dazu auf, die Arbeit von Sonntag (ab 18 Uhr) bis Dienstagmorgen niederzulegen.

Bahnstreik in Hamburg: Welche Alternativen gibt es?

Wer am Montag trotz des Bahnstreiks innerhalb Hamburgs von A nach B kommen will, kann auf Busse und U-Bahnen des HVV zurückgreifen.

Für Fernstrecken innerhalb Deutschlands bieten sich Busanbieter wie „Flixbus“ oder die Buchung eines Mietwagens an. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage der DPA ergab allerdings, dass die Buchungsanfragen für Mietwagen infolge des für Montag geplanten Warnstreiks deutlich gestiegen seien.

Zudem haben einige Autovermietungen die Preise teils massiv erhöht. So kostete beispielsweise ein für Montag gemieteter Kompaktwagen in Hamburg bei billiger-mietwagen.de mit aktuell 58 Euro rund 27 Prozent mehr als noch in der Vorwoche, wie die DPA berichtet. (mit dpa)

