Streik in Köln am 27.03.2023 Alle Stadtbahnen fallen am Montag aus – auch der Flughafen wird bestreikt

Montag steht Deutschland – weitestgehend – still. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG werden einen gemeinsamen Streik durchführen. Betroffen sind Deutsche Bahn, Regionalbahnen, städtische Nahverkehrsunternehmen und Flughäfen. In ganz Deutschland wird der Bahn- und Flugverkehr stark beeinträchtigt.

Wir schauen in die Großstädte Deutschlands. Dort werden besonders viele Menschen den Streik zu spüren bekommen, so wie in Köln mit seinen rund 1,08 Millionen Einwohnern.

Am Montag fahren keine Stadtbahnen der KVB und der SWB

„Es fahren KEINE Stadtbahnen der KVB und der SWB!“, schreiben die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) bei Instagram. Bei den Bussen sieht es etwas besser aus: Hier fahren zumindest die Linien, die durch Subunternehmen bedient werden. Stattfindende Busfahrten sollen in der Fahrplanauskunft angezeigt werden.

Der Flughafen Köln/Bonn soll am Montag bestreikt werden

Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ schreibt, stehen für Montag 170 Ankünfte und Abflüge am Flughafen Köln/Bonn auf dem Plan. Da jedoch alle deutschen Flughäfen mit Ausnahme von Berlin bestreikt werden sollen, werden Fluggäste in Köln/Bonn gebeten, sich bei ihrer Airline oder dem Reiseveranstalter über den Status des jeweiligen Fluges zu informieren, bevor sie zum Flughafen reisen.

Der Hintergrund des Streiks

In den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen fordert die Gewerkschaft 10,5 Prozent Lohnerhöhung. Mindestens sollen es 500 Euro mehr sein, bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr.

Das Angebot der Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde: eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2500 Euro.

Zudem verhandelt die EVG für rund 230.000 Beschäftigte bei 50 Bahn- und Busunternehmen und pocht auf zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro im Monat mehr. Der EVG-Streik gilt für alle Firmen, mit denen sie derzeit verhandelt. (mit dpa)

Zur Startseite