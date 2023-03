Streik in München am 27.03.2023 Montag Notbetrieb in Bus und Bahn – Flughafen zwei Tage lang dicht

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG haben für Montag zu einem gemeinsamen Streik aufgerufen. Beschäftigte bei Regionalbahnen, städtischen Verkehrsbetrieben, der Deutschen Bahn und den Flughäfen wollen in den Ausstand treten. Massive Auswirkungen auf den Bahn- und Flugverkehr im ganzen Land sind zu erwarten.

Wir blicken in die unterschiedlichen Großstädte in Deutschland. Dort werden besonders viele Menschen vom Streik betroffen sein, so wie in München mit seinen rund 1,4 Millionen Einwohnern.

U-Bahn, Tram und Bus in München – kaum etwas geht

Wie „Merkur.de“ berichtet, werden sämtliche U-Bahn-Linien zunächst ausfallen. Womöglich kann später ein Notbetrieb mit Fokus auf die Linien 3 und 6 im 10-Minuten-Takt ermöglicht werden, sicher sei das aber nicht.

Das Gleiche gelte für die Tram. Priorität hätten, sofern möglich, die Linien 20 und 25.

Besser sehe es für die Busse aus. Es sei damit zu rechnen, dass zumindest ein 20-Minuten-Takt auf allen Linien stattfinden werde.

Flughafen München: Sonntag und Montag kein Passagierverkehr – 200.000 Passagiere betroffen

Am Flughafen München wird angesichts der angekündigten Warnstreiks am kommenden Sonntag und Montag der reguläre Betrieb eingestellt. Es werde wegen des zweitägigen Warnstreiks „kein regulärer Passagier- und Frachtverkehr am Münchner Airport stattfinden“, teilte die Flughafengesellschaft am Donnerstag mit.

Passagiere, die an diesen beiden Tagen eine Flugreise von oder nach München geplant haben, sollen sich mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung setzen. Am Sonntag waren 737 Starts und Landungen am Münchner Airport geplant, am Montag 772 Flugbewegungen. Von dem zweitägigen Warnstreik „werden voraussichtlich rund 200.000 Passagiere betroffen sein“, hieß es.

Ansturm auf Mietwagen in München

Der für Montag angekündigte große Verkehrs-Warnstreik hat zu einem Run auf Alternativen geführt. Sowohl bei Mietwagen als auch bei Fernbussen stiegen die Buchungen und Suchanfragen deutlich, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei mehreren Anbietern ergab.

Bei Mietwagen kam es zudem teilweise zu deutlichen Preissteigerungen. So berichten die Portale billiger-mietwagen.de und Check24 von einem deutlichen Anstieg bei der Mietwagensuche. Bei billiger-mietwagen.de zeigte sich für die größten deutschen Städte eine Zunahme der Benutzeranfragen um 120 Prozent zum Vergleichszeitraum vor einer Woche.

In Berlin betrug das Plus sogar 220, in Frankfurt 180 und in München 164 Prozent. Check24 stellte vom Zeitpunkt der Streikankündigung am Donnerstag bis zum Freitagmorgen einen Anstieg der Mietwagenbuchungen um 39 Prozent fest. Betrachtet man nur Buchungen die – passend zum Warnstreik – von Samstag bis Montag abgeholt werden, zeigt sich sogar fast eine Vervierfachung.

Die Nachfrage schlägt sich in einzelnen Städten auch auf die Preise nieder. Bei billiger-mietwagen.de zeigte sich für Fahrzeuge, die am Montag abgeholt werden sollen, teils ein kräftiger Preisanstieg. In Berlin kostete ein Kompaktwagen im Schnitt nun 83 Euro und damit 90 Prozent mehr als vor einer Woche. In Frankfurt sind es 92 Euro (plus 73 Prozent). In Hamburg fiel der Anstieg mit 27 Prozent auf 58 Euro deutlich geringer aus. In München blieb er sogar gänzlich aus. Beim Portal geht man davon aus, dass sich hier die entspanntere Situation bei den Vermietflotten in München und Hamburg bemerkbar macht.

Der Fernbusanbieter Flixbus berichtete ebenfalls von einer „deutlich gestiegenen Nachfrage“ – insbesondere seit Donnerstagnachmittag. Man habe bereits in den vergangenen Tagen zusätzliche Busse auf zentralen Strecken für den Streiktag eingeplant, „um dem erhöhten Buchungsaufkommen gerecht zu werden und möglichst viele Reisende am Montag an ihr Ziel zu befördern“, sagte eine Sprecherin.

10,5 Prozent mehr Lohn: Der Hintergrund des Streiks

Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent Lohnerhöhung, mindestens aber 500 Euro mehr, bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Die Arbeitgeber hatten in der zweiten Verhandlungsrunde eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2500 Euro angeboten.

Zudem verhandelt die EVG für rund 230.000 Beschäftigte bei 50 Bahn- und Busunternehmen und pocht auf zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro im Monat mehr. Der EVG-Streik gilt für alle Firmen, mit denen sie derzeit verhandelt. (tsp)

Zur Startseite