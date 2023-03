Streik in Stuttgart am 27.03.23 Am Montag fallen Regionalzüge, S-Bahnen und Flüge aus

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi haben für Montag zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Infolgedessen wird es in weiten Teile des öffentlichen Verkehrs zu Ausfällen kommen. Auch Stuttgart ist von den Zug- und Flugausfällen betroffen.

Warnstreik am Montag legt Fernverkehr in Stuttgart lahm

Der geplante Warnstreik wird am Montag auch in der Landeshauptstadt Baden-Württembergs zu massiven Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr führen.

Wie die Deutsche Bahn am Freitag auf ihrer Webseite mitteilt, sei bundesweit insbesondere im Fernverkehr mit Zugausfällen zu rechnen.

„Wenn möglich, verschieben Sie bitte geplante Reisen“, lautet die Empfehlung. Allerdings müsse bei Umbuchungen damit gerechnet werden, dass es am Vortag (Sonntag) zu „einem erhöhten Reisendenaufkommen in den Zügen des Fernverkehrs“ kommt.

Mehr Informationen zu den Ausfällen im Fernverkehr und möglichen Umbuchungen können kostenfrei unter der DB-Sonderhotline 08000-996633 angefordert werden.

Stuttgart: Regionalzüge, S-Bahnen und Stadtbahnen stehen still

Auch der Öffentliche Nahverkehr soll am Montag „den ganzen Tag“ bestreikt werden, wie der „Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart“ (VVS) auf seiner Webseite mitteilt.

Demnach sollen „keine Regionalzüge, Nebenbahnen, S-Bahnen, Stadtbahnen (inkl. Zacke und Seilbahn) sowie keine Busse von SSB und SVE Esslingen fahren“, heißt es weiter. Regionale Busunternehmen sowie auch Schnellbusse seien davon allerdings ausgenommen.

Als Alternative könnten Fahrgäste auf das eigene Fahrrad, Mitfahrgelegenheit oder Sharing-Angebote zurückgreifen, so der VVS. Der Verband rief zudem dazu auf, sich „über alternative Verbindungen zu informieren oder – wenn möglich – im Homeoffice zu arbeiten.“

Streik am Flughafen Stuttgart: 380.000 Reisende betroffen

Am Stuttgarter Flughafen wird es am Montag keinen regulären Flugbetrieb geben. Das teilte der Airport am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit.

„Rund 380.000 Geschäfts- und Privatreisende werden ihren Flug nicht antreten können“, berichtet der Flughafenverband ADV.

Der Flughafen in Stuttgart wurde bereits vor einer Woche bestreikt. Dem Aufruf Verdis kamen am 17. März Schätzungen zufolge etwa 700 Beschäftigte nach. Laut DPA waren in der Landeshauptstadt 169 Flugbewegungen von dem Warnstreik betroffen.

Der Flughafenverband ADV kritisierte die Arbeitsniederlegungen vor einer Woche. „Solche Ausstände bringen massive Folgeprobleme mit sich“, betonte Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. Passagiere würden durch die Warnstreiks „in Geiselhaft genommen“ werden.

„Völlig ausgeblendet wird, dass sich Airlines und Flughäfen gerade von der tiefsten Krise der Luftfahrt erholen“, kritisierte Beisel bereits vor einer Woche. (mit dpa)

