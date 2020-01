Die nächste Automesse IAA könnte nach Berlin, Hamburg oder München umziehen. Der Vorstand des Verbands der Automobilindustrie (VDA) entschied am Mittwoch, mit diesen drei Bewerbern konkrete Verhandlungen aufzunehmen. Damit steht fest, dass die IAA diesmal nicht in Frankfurt stattfinden wird.

Die Entscheidung für eine der Städte soll in den nächsten Wochen fallen. Aus dem Rennen sind damit neben bisherigen Gastgeber Frankfurt auch Köln, Stuttgart und Hannover, die sich ebenfalls beworben hatten.

Der Verband will die Messe von der Autoschau zu einem Impulsgeber für neue Mobilitätskonzepte umwandeln. Jahrzehntelang startete die Internationale Automobilausstellung (IAA) alle zwei Jahre in Frankfurt. Die letzte Ausgabe im vergangenen Jahr gilt als Misserfolg bei Publikum und Veranstaltern.

Die sieben Bewerber hatten ihre Konzepte in der vergangenen Woche in Berlin präsentiert. Der VDA sprach von einem engen Rennen. Die nächste Internationale Automobilausstellung Pkw (IAA) wird nicht in Frankfurt stattfinden. Er habe gerade die Absage des veranstaltenden Verbands der Automobilindustrie (VDA) erhalten, sagte der städtische Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU) am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur. (dpa)