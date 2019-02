In kein Land der Erde exportiert die deutsche Automobilindustrie so viele Neuwagen wie nach Großbritannien. 2018 waren es nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts genau 753796 im Gesamtwert von 16,4 Milliarden Euro. In die USA ist das wertmäßige Volumen (knapp 18,6 Milliarden Euro) zwar größer, aber die Stückzahl kleiner. Und nach China wird weniger exportiert, aber umso mehr vor Ort produziert.

Ein harter Brexit würde die deutsche Branche also hart und unmittelbar treffen. Nicht nur, weil viel exportiert wird, sondern weil die deutsche Automobilindustrie in Großbritannien auch rund 100 Produktionsstandorte unterhält, die meisten davon sind Fertigungsstätten deutscher Zulieferunternehmen. Das Beratungsunternehmen Oliver Wyman schätzt, dass ein Brexit die Branche über als drei Milliarden Euro kosten würde. Der Autoverband VDA fürchtet neben hohen Zollkosten auch Verwerfungen in den Lieferketten und massive Beeinträchtigungen in der Logistik. Entsprechend nervös versuchen die Unternehmen, für den Worst Case vorzusorgen.

Porsche zum Beispiel fordert derzeit Neuwagenkäufer auf der Insel auf, eine Klausel zu unterzeichnen, in der sie angeben, eine Preiserhöhung von zehn Prozent bei möglichen Importzöllen zu akzeptieren. Bentley – wie Porsche eine Volkswagen-Marke – stockt derweil die Lagerbestände auf und erwägt, die Produktion an zusätzlichen Tagen auszusetzen. Ähnlich verfährt die BMW-Marke Rolls-Royce. Der Luxushersteller schließt statt im Sommer sein Werk in der Grafschaft West Sussex bereits in den ersten beiden Aprilwochen. Zugleich werden Lagerflächen, IT-Investitionen und Ersatzteil-Vorräte aufgestockt – man will für alle Fälle gewappnet sein.

BMW ist mit der Tochter Mini in einer besonders schwierigen Situation. Im Werk in Oxford soll im laufenden Jahr die Produktion des Elektro-Mini beginnen. Dort rollen jährlich mehr als 220000 Autos vom Band. Nun beginnt in den insgesamt vier Werken auf der Insel die im Sommer übliche Wartungsphase und Produktionspause bereits am 1. April. Außerdem denkt BMW über eine stärkere MiniProduktion in den Niederlanden nach. Das Unternehmen und seine Lieferanten stellen sich zudem auf die Zollabfertigung ein.

Der Autozulieferer Bosch bereitet sich ebenfalls systematisch auf den Brexit vor. Es geht um Zölle, Warenverfügbarkeit und Finanzen. Den Bau einer neuen britischen Regionalzentrale hat Bosch erst einmal zurückgestellt. Allein durch Zölle erwartet der Zulieferer Kosten im mittleren zweistelligen Millionen-Bereich.

In Großbritannien lagern die Arzneimittelkonzerne sicherheitshalber Medikamente ein. Foto: picture alliance / dpa

Pharmakonzerne lagern Medikamente ein

Der Pharmakonzern Bayer hat in Großbritannien bereits Medikamente eingelagert. So will der Konzern verhindern, dass es nach einem harten Brexit zu Lieferschwierigkeiten kommt und Briten auf Arzneimittel warten müssen. Das Problem ist nur: Längst nicht alles lässt sich einlagern. Kontrastmittel, das in der Radiologie zum Einsatz kommt, etwa ist nur begrenzt haltbar und muss schnell transportiert werden. Da kann es schon zum Problem werden, wenn die Lkw zu lange an der Grenze in der Schlange stehen. Einem Sprecher zufolge steht Bayer deshalb mit den britischen Zollbehörden in Kontakt, um eine Sonderlösung zu finden.

Auch bei der Zulassung von Medikamenten droht im Fall eines harten Brexits Chaos. Zwar zieht die Europäische Arzneimittelagentur Ema gerade mit 850 Mitarbeitern von London nach Amsterdam um. Doch sie ist nur für einen Teil der Zulassungen zuständig. Pharmakonzerne können ihre Arzneimittel alternativ bei den nationalen Stellen für den EU-Markt zulassen und viele haben dafür bislang die britische Behörde MHRA genutzt.

In drei Vierteln der Fälle ist diese britische Zulassung bereits auf eine Behörde in einem EU-Land übertragen worden – ein Viertel steht aber noch aus. Beim Bundesverband der Arzneimittelhersteller heißt es deshalb, im Falle eines harten Brexits könne es auch in Deutschland „zu zeitweiligen Engpässen in der Arzneimittelversorgung“ kommen. Man gehe allerdings davon aus, „dass lebensnotwendige Medikamente prinzipiell auch weiterhin in der EU zur Verfügung stehen“.

Der Paketdienstleister DHL stockt aufgrund des Brexits sein Personal auf. Foto: REUTERS

Logistikunternehmen suchen alternative Routen

Für Logistikkonzerne, die Waren von und nach Großbritannien bringen, wäre der harte Brexit ein Einschnitt. Der deutsche Paketdienstleister DHL zum Beispiel beschäftigt auf der Insel 50000 Mitarbeiter – allein das zeigt, wie wichtig das Geschäft mit den Briten ist.

In Deutschland wäre von einem harten Brexit vor allem das DHL-Luftfrachtzentrum in Leipzig betroffen. Dort kommen besonders viele Waren an, die per Express von Großbritannien nach Deutschland verschickt werden. Sie sollen noch am selben Tag oder gar binnen Stunden an ihrem Zielort sein. Entsprechend schnell und reibungslos muss die Zollabwicklung im Fall eines harten Brexits laufen. Deshalb stockt DHL bereits personell auf. Chef John Pearson, übrigens selbst Brite, sagte kürzlich, sie würden jede Woche 50 neue Mitarbeiter einstellen – und das bereits seit drei Monaten.

Einer DHL-Sprecherin zufolge gibt es im Konzern diverse Brexit-Notfallpläne. Unter anderem werde derzeit mit jedem Kunden darüber gesprochen, wie seine Waren im Fall des harten Brexits nach Großbritannien transportiert werden sollen. Experten rechnen an den Häfen in Calais und Dover mit kilometerlangen Schlangen. Die DHL prüft deshalb, ob es möglich ist, Waren über andere Häfen von und nach Großbritannien zu bringen. Auch Konkurrent Dachser spielt Routen über Ausweichstrecken durch. In vielen Fällen seien sie aber keine Option: denn das macht den Transport länger und teurer.

Eine Herausforderung dürfte zudem der Warenverkehr von und nach Irland werden. Der Inselstaat verbleibt zwar in der EU, wickelt aber einen Großteil seiner Transporte über Großbritannien ab. So bringt Dachser mit der Tochterfirma Johnston Logistics zum Beispiel mehrmals die Woche Waren von Köln nach Irland. Die Lkw steuern dafür aber ebenfalls zunächst die Häfen Dover/Calais an, durchqueren auf dem Weg nach Irland also Großbritannien. Zwar gibt es auch alternative Fährverbindungen, die direkt vom europäischen Festland nach Dublin führen – „für ein größeres Transportvolumen müssten solche Linien aber erst noch etabliert werden“, so ein Sprecher.