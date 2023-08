Notenbanker-Treffen in Jackson Hole Lagarde, Powell und die Strategie des Nebulösen

Vor einem Jahr war die Botschaft klar: Die Zinsen müssen rauf, hatten die Vertreter der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) damals unmissverständlich auf dem damaligen Treffen in Jackson Hole kommuniziert. Es war der Beginn einer Phase, in der die Währungshüter sehr verlässlich ihre nächsten Schritte hatten durchblicken lassen. So waren Marktteilnehmer vorbereitet, als die Zinsen um einen viertel, einen halben oder gar einen dreiviertel Prozentpunkt stiegen.