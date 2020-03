Um die wirtschaftlichen Folgen von Corona abzufedern, weitet die Europäische Zentralbank (EZB) ihr Anleihekaufprogramm aus und erleichtert Banken die Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen. Den Leitzins in der Eurozone belässt sie hingegen unverändert. Auch müssen Banken keine höheren Strafzinsen zahlen, wenn sie Geld bei der Zentralbank parken.

Damit geht die EZB einen anderen Weg als die Notenbanken in den USA und Großbritannien. Sie haben beide ihre Leitzinsen bereits deutlich gesenkt. Allerdings kommen sie auch von einem anderen Ausgangsniveau. Anders als in der Eurozone, wo der Leitzins bei null liegt, sind in den USA und Großbritannien die Zinsen nämlich trotz der Senkung noch positiv – die Notenbanken dort haben also noch mehr Spielraum als die EZB.

Deren Chefin, Christine Lagarde, hat sich womöglich auch deshalb für einen anderen Weg entschieden. Der sieht unter anderem eine Ausweitung der Anleihekäufe vor. In diesem Jahr will sie insgesamt 120 Milliarden Euro zusätzlich in Finanzpapiere stecken – vor allem in Unternehmensanleihen. Grundsätzlich ist die Zentralbank erst im November wieder in den Kauf von Anleihen eingestiegen. Bislang hat sie seitdem jeden Monat Finanzpapiere im Wert von 20 Milliarden Euro angekauft.

Was der Kauf von Anleihen bringt

Durch die Ausweitung des Anleihekaufprogramms hilft Lagarde einerseits den Unternehmen, deren Anleihen sie erwirbt. Andererseits pumpt sie so auch massiv Geld in den Markt. Denn die Papiere erwirbt die EZB nicht direkt von den Staaten und Unternehmen, die sie ausgeben, sondern am Zweitmarkt. Sie kauft die Anleihen also Banken ab, die dadurch wiederum mehr Geld zur Verfügung haben, das sie als Kredite ausreichen können.

Zusätzlich hat der EZB-Rat entschieden, Banken im Zweifel mit Notkrediten zu helfen. Das bestehende Programm für Langfristkredite sollen die Geldinstitute außerdem nutzen, um selbst wiederum gezielt Kredite an kleine und mittlere Unternehmen zu vergeben.

Am Finanzmarkt kam das Maßnahmenpaket nicht gut an. Anleger trennten sich als Reaktion massiv von Aktien. Der deutsche Leitindex Dax brach zeitweise um mehr als zehn Prozent ein. Offenbar hatten viele mit einer Senkung der Leitzinsen gerechnet.

Was Ökonomen zum EZB-Paket sagen

Ökonomen hingegen loben die Entscheidungen der EZB. „Das Maßnahmenpaket ist ausgewogen und nutzt die sehr begrenzten verbleibenden Möglichkeiten der EZB, um die unausweichliche Corona-Rezession abzumildern“, sagt Friedrich Heinemann, Ökonom am Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Es sei richtig den Schwerpunkt auf die Stärkung der Kreditvergabe durch die Banken zulegen. Dass die EZB auf eine weitere Zinssenkung verzichtet hat, sei ein „kluger Schachzug“, so Heinemann. „Eine weitere Verschärfung der Negativzinsen hätte den bedrängten Banken nicht geholfen, sondern deren Lage eher noch verschärft.“

Auch Thomas Gitzel von der VP-Bank hält die Ausweitung der Käufe von Unternehmensanleihen für sinnvoll. „Das hat tatsächlich einen direkten positiven Einfluss auf die Unternehmensfinanzierung“, sagt er. Allein die Geldpolitik wird seiner Meinung nach die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise nicht in den Griff bekommen. „Es bedarf jetzt vor allem aber auch der tatkräftigen Unterstützung der Regierungen.“ Das sieht auch EZB-Chefin Lagarde so: „Es ist jetzt eine ehrgeizige und koordinierte Finanzpolitik gefragt.“