Der Nachrichtendienstes Slack ist am ersten Arbeitstag des neuen Jahres durch eine Störung weitgehend lahmgelegt worden. Nutzer hatten unter anderem Probleme, sich anzumelden und Nachrichten zu senden. Der Ausfall begann am Montagnachmittag europäischer Zeit - als in den USA vielerorts der Arbeitstag begann. Die Ursachen blieben zunächst unklar

Unternehmen nutzen den Messenger-Dienst zur internen Kommunikation und sind gerade jetzt, wo viele Arbeitgeber im Homeoffice sind, darauf angewiesen. Wann die Störung wieder behoben sein wird, ist noch unklar.

Mehr zum Thema Coronavirus Wenn Home Office zur Pflicht wird

Für Slack kommen die Probleme zusätzlich ungelegen, da die Firma gerade in Verkaufsgesprächen ist. Der Unternehmenssoftware-Riese Salesforce will sich die im Dezember angekündigte Übernahme rund 28 Milliarden Dollar kosten lassen. (Tsp, dpa)