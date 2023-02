Online-Betrugsmaschen Wie man sich schützen kann

Eine kurze SMS wirft Fragen auf: „Hallo Mama, ich habe mein Handy verloren. Du kannst meine alte Nummer löschen und diese speichern. Schick mir gleich eine Nachricht per Whatsapp.“ Aber warum ruft mein Kind nicht an? Wie hat es sich so schnell ein neues Handy organisiert? Und seit wann habe ich ein Kind?

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden