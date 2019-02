Deutsche Arbeitnehmer sind im internationalen Vergleich am wenigsten zufrieden. Das zeigen Daten von Mitarbeiter-Umfragen, die mit Hilfe einer Software erhoben wurden, die das Start-up Peakon entwickelt hat. BMW, Metro und die Deutsche-Post-Tochter DHL sind unter anderem Kunden von Peakon. Für den Vergleich wurden 500.000 Arbeitnehmer aus Deutschland, den USA, Großbritannien und den skandinavischen Staaten befragt. Nach den Peakon-Daten sind die USA in Sachen Mitarbeiterzufriedenheit Spitzenreiter. Danach folgen die skandinavischen Länder.

Bezahlung und Weiterbildung sind Problembereiche

Besonders unzufrieden sind deutsche Arbeitnehmer mit ihrer Vergütung, den langfristigen Zielen des Unternehmens und ihren Karrierechancen. In diesen Kategorien fielen die Umfrageergebnisse am schlechtesten aus: Nur 15 Prozent der Befragten empfinden ihre Entlohnung als angemessen, 78 Prozent sind von den Zielen und Strategien der Geschäftsführung nicht überzeugt und nur knapp ein Viertel hat das Gefühl sich beruflich weiterzuentwickeln.

Identifikation mit dem Unternehmen gering

Mehr zum Thema Arbeitsmarkt Klickarbeiter jobben von Cent zu Cent

Tagesspiegel Morgenlage Überblick von Herausgeber Stephan-Andreas Casdorff über die Themen des Tages aus Politik und Wirtschaft Kostenlos bestellen

Deutsche Angestellte scheinen sich außerdem nur wenig mit ihrem Unternehmen zu identifizieren. Lediglich ein Drittel gab an, dass ihre persönlichen Werte mit denen des Arbeitgebers übereinstimmen. In den USA hingegen sind es knapp 50 Prozent. Wie aus den Ergebnissen der Befragung hervorgeht, würde nur einer von drei deutschen Arbeitnehmern seinen Arbeitgeber weiterempfehlen, in den USA und Skandinavien ist es jeder Zweite.