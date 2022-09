Monatelange Verhandlungen sind gescheitert, und nachdem die Pilotengewerkschaft Cockpit (VC) ihre Mitglieder bereits Ende Juli über einen Streik hatte abstimmen lassen, ist es nun soweit. Am Freitag wird die Lufthansa bestreik. Wie viele Flüge ausfallen, konnte das Unternehmen am Donnerstagmorgen noch nicht sagen. Die Lufthansa bittet ihre Kundschaft, sich auf Lufthansa.com fortlaufend zu informieren. Die Pilotengewerkschaft hat ihre Mitglieder am 2. September für den Zeitraum von 00:01 Uhr bis 23:59 Uhr zuu Streik aufgerufen. Betroffen sind Lufthansa und Lufthansa Cargo Abflüge an allen deutschen Flughäfen.

„Im Bewusstsein unserer Verantwortung für Unternehmen und Gäste wollten wir nichts unversucht lassen und haben trotz unzureichendem Angebot und gescheiterten Verhandlungen einen weiteren Verhandlungstermin angeboten“, teilte die VC. Doch die Lufthansa habe am Mittwoch kein verbessertes Angebot vorgelegt. „Daher bleibt uns nur, mit einem Arbeitskampf unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen.“

"Mehr als 18 Prozent für Berufseinsteiger"

Michael Niggemann, Personalvorstand und Arbeitsdirektor der Deutschen Lufthansa AG, verurteilte den Streit und verteidigte das Tarifangebot des Arbeitgebers als „sehr gut und sozial ausgewogen“, obgleich die Airline noch unter den „nachwirkenden Lasten der Corona Krise und unsicheren Aussichten für die Weltwirtschaf“ leide. Konkret habe man ein Angebot vorgelegt, bei dem Pilotinnen und Piloten in zwei Stufen insgesamt 900 Euro mehr Grundvergütung pro Monat bekommen. Ein Berufseinsteiger als Copilot erhalte am Ende der 18-monatigen Laufzeit des neuen Tarifs mehr als 18 Prozent zusätzliche Grundvergütung, ein Kapitän fünf Prozent.

Alternativ wurde der VC angeboten dieses Volumen ganz oder teilweise anderweitig zu verteilen, beispielsweise für strukturelle Änderungen wie Angleichungen der Vergütungstabelle. VC aber fordere in einem ersten Schritt 5,5 Prozent mehr Lohn bis Ende des Jahres, und ab Januar 2023 zusätzlich einen weiteren Ausgleich oberhalb der Inflation. Dies erhöhe die Cockpit-Personalkosten der Lufthansa und Lufthansa Cargo in der von der VC vorgeschlagenen Laufzeit von zwei Jahren nach aktuellen Schätzungen um gut 16 Prozent.

"Cockpitkosten steigen um 40 Prozent"

Zusätzlich verlange die VC unter anderem eine neue Gehaltstabelle mit höheren Grundvergütungen sowie mehr Geld zum Beispiel für Krankheitstage, Urlaub oder Schulungen. Das erhöhe – zusätzlich zu den 16 Prozent – die Cockpitpersonalkosten basierend auf den Erfahrungswerten um weitere 25 Prozentpunkte, was für die Lufthansa „außerhalb des Vertretbaren“ liegt. Denn in Summe würden nach Angaben des Unternehmens die Cockpitpersonalkosten von 2,2 Milliarden Euro um voraussichtlich mehr als 40 Prozent beziehungsweise zirka 900 Millionen Euro über die nächsten zwei Jahre steigen, wenn man die VC-Forderungen umsetzte.

Nirgendwo im Konzern werde mehr investiert als in das Arbeitsplatzwachstum bei Lufthansa und Lufthansa Cargo, teilte das Unternehmen weiter mit. Zur Gruppe gehören auch Eurowings, Swiss, Austria und Brussels Airlines. Seit 2010 würden rund 60 Prozent aller neuen Flugzeuge bei Lufthansa und Lufthansa Cargo eingesetzt. Bis 2024 erwartet der Konzern 33 neue, hochmoderne Langstreckenflugzeuge, die allesamt zu Lufthansa gehen sollen, inklusive der damit verbundenen Arbeitsplätze. So sei die Zahl der Cockpitarbeitsplätze bei Lufthansa und Lufthansa Cargo zwischen 2010 und dem Ausbruch der Corona-Krise um 18 Prozent gewachsen, am Hub München sogar um 45 Prozent. Ferner seien viele neue Kapitänsstellen geschaffen worden, allein in diesem Jahr würde es 125 sein. Auch deshalb, so die Argumentation von Personalchef Niggemann, sei der Pilotenstreik unverhältnismäßig.