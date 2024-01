Preis fällt um 3000 Dollar Hacker verbreiten Fake News über Börsenzulassung von Bitcoin

Eine Falschmeldung hat die Kryptobranche am Dienstag in Aufruhr versetzt. In einer Mitteilung auf der Plattform X (früher Twitter) hieß es zunächst, die US-Börsenaufsicht SEC machte den Weg frei für eine Börsennotierung von Bitcoin-Fonds (ETF). Fake News, wie sich herausstellte.

Wenig später stellte ein Sprecher der Behörde klar, dass die Meldung nicht richtig sei. Hacker hätten sich Zugriff auf den Twitter-Account von SEC verschafft und die Falschmeldung dort platziert. Die SEC habe die Notierung und den Handel mit börsengehandelten Spot-Bitcoin-Produkten noch nicht genehmigt.

Achterbahnfahrt der Bitcoin-Preise nach Falschmeldung auf Twitter

Der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung Bitcoin sprang nach der Falschmeldung zunächst auf 48.000 Dollar in die Höhe, bevor sie dann auf unter 45.000 Dollar fiel. Wegen der neuen Erkenntnisse geriet der Bitcoin unter Druck.

Der Bitcoin-Kurs hatte zuletzt schon deutlich von der Spekulation auf eine erhoffte positive Entscheidung profitiert: Allein seit Mitte Oktober hatte er in der Spitze 76 Prozent gewonnen. Mit einer Entscheidung der SEC wird für Mittwoch gerechnet. Eine Genehmigung wäre ein Wendepunkt für die Branche, die seit einem Jahrzehnt versucht, das Produkt auf den Markt zu bringen. (Reuters, dpa)