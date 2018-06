CONTRA

Zerbricht Europa nun endgültig – an Italien? Für die alarmierten Schlagzeilen und die ängstlichen Fragen der europäischen Politik gab es in der vergangenen Woche tatsächlich Grund. Nur dass die Antworten in die Irre führten. Nicht Lega und Fünf-Sterne-Bewegung, die seit zwei Tagen die Regierung stellen, haben dem Projekt Europa und seiner Akzeptanz in diesen Tagen einen schweren Schlag versetzt.

Das schaffte ausgerechnet der Mann, dem man im In- und Ausland als Stabilitätsanker huldigt, als Pro-Europäer und Stimme der Vernunft im Umgang mit zwei unberechenbaren neuen – oh Schreck! – populistischen Parteien: Staatspräsident Sergio Mattarella. Der alte Herr im Quirinalspalast, der die Regierungsbildung bis dahin mit Geduld und Geschick begleitet hatte, wollte sie kurz vor dem glücklichen Ende an einem einzigen Namen scheitern lassen, dem des Wirtschaftsministers. Über den Kandidaten Paolo Savona ließe sich manches sagen, interessant war aber, was Mattarella über ihn sagte: Der Kandidat, der schon mal öffentlich über die Möglichkeit eines Ausstiegs seines Landes aus dem Euro nachdenkt, könnte „die Wirtschafts- und Finanzwelt alarmieren“. Da half es wenig, dass der 81-Jährige, von dem diese Gefahr angeblich ausging, eine öffentliche Treueerkärung zu Italiens europäischen Verpflichtungen abgab.

Der designierte Ministerpräsident Conte warf hin

Schon der Schatten des Verdachts genügte – worauf der designierte Ministerpräsident Giuseppe Conte hinwarf und Mattarella einen eigenen Premier beauftragte: Carlo Cottarelli, Ökonom mit einer soliden Karriere im – ausgerechnet – Internationalen Währungsfonds.

Besser hätte man wohl allen Verschwörungstheoretikern und „System“-Feinden nicht beweisen können, dass ihr Weltbild stimmt: Was gewählte Volksvertreter entscheiden, kann nie so wichtig sein wie seine Majestät der Markt. Und mit einem „Fachmann“ als Premier, der in den „richtigen“ Institutionen sozialisiert wurde, jenem IWF etwa, dessen Kreditvergabe im Weltsüden und Ko-Management der Griechenlandkrise traurig berühmt wurde, sind die Märkte immer besser bedient als mit lästiger Demokratie.

So weit ist es nicht gekommen, Lega und Fünf Sterne lenkten ein, und seit Freitag hat Italien eine Regierung, in der Professor Savona nun die europäischen Angelegenheiten betreuen darf. Was bleibt, sind unangenehme Fragen: Die Republik verkraftete zwar dreimal einen mehrfach angeklagten und schließlich verurteilten Steuerbetrüger als Premier, aber Zweifel am Euro im Kabinett nicht.

Präsident Mattarella hat mit dem Feuer gespielt

Ist die gemeinsame Währung eine politische Tatsache oder eine Religion, die ihre Häretiker verbrennen lässt? Ist schon anti-europäisch, wer will, dass die EU sich weiterentwickelt? Dann müsste sich nicht nur Italien Sorgen machen. Warum hat der sonst so bedächtige Präsident diesen verheerenden Eindruck entstehen lassen? Und warum hat er mit dem Feuer gespielt?

Jene Neuwahlen, die Mattarellas Nein um ein Haar provozierte, hätten allen Umfragen nach eine weitere Stärkung der rassistischen Lega und womöglich Berlusconi wieder zurück ins Spiel gebracht, der dank des harten Widerstands der Fünf Sterne erstmals – gar endgültig? – ausgeschaltet scheint.

Soll eine in der Tat hochheikle, aber demokratisch legitimierte Koalition womöglich an die Wand fahren, damit wieder vorgeblich neutrale „Techniker“-Regierungen – siehe Cottarelli – des Staatspräsidenten die Geschicke des Landes leiten? Mattarellas Vorgänger Napolitano hatte mit diesem Mittel in der vergangenen Legislatur virtuos operiert, um die Fünf Sterne klein zu halten. Die Sozialdemokraten, die mitspielten, bezahlten vor zwei Monaten mit einem Ergebnis von weniger als 20 Prozent, noch unter dem der deutschen Genossen. Und die Sterne waren erfolgreich wie nie.

Hat Merkel im Quirinal angerufen?

Oder haben die Deutschen im Quirinal angerufen? Das ist ein in italienischen Kommentaren oft geäußerter Verdacht. Es fällt leider schwer, ihn zu zerstreuen. Mag Günther Oettingers Hinweis, die Unruhe an den Finanzmärkten möchten den Italienern beim nächsten Wählen helfen, mit etwas gutem Willen noch als ungeschickt durchgehen, so gilt das nicht für Angela Merkel.

Die Kanzlerin schickte ihrer Versicherung, mit jeder Regierung in Rom klarzukommen, den Hinweis auf Griechenland hinterher: Auch die Regierung Tsipras habe Sparauflagen erst abgelehnt. Das gerann in Italien prompt zur Schlagzeile: „Merkel droht uns“.

Schallverstärkend wirkt noch, was deutsche Medien zu den Koalitionsverhandlungen fabrizieren. In einer besonders hetzerischen Kolumne wurde, in grotesker Verkennung der Wirklichkeit von Millionen Italienern, mal wieder das „dolce far niente“ des faulen Südens bemüht. Der aktuelle „Spiegel“-Titel knüpft Spaghetti zum Galgenstrick. Aber auch, wenn der ZDF-Korrespondent in Rom die Uraltmetapher vom „Theater“ bemüht, will man sich fremdschämen. Was war dann die doppelt so lange Zeit, die wir hier bis zur Regierung Merkel IV brauchten? Das Trauerspiel der Schulz-SPD oder die Jamaika-Proben bis zum bühnenreifen Abgang von Christian Lindner?

Wäre der deutsche Blick weniger durch zähes wilhelminisches Vorurteil getrübt, würde deutlich, dass Italien politisch Probleme hat wie überall: Demokratische Alternativen gehen verloren, weil die traditionellen Parteien verwechselbar werden. Die Konsequenzen – von Trump bis Brexit – sind der Aufstieg von Wutbewegungen und komplizierte Regierungsbildungen.

Italiens neue Regierung ist kein Grund zur Freude

Die Zeit wird zeigen, ob Gelb-Grün in Italien, die Koalition von Sozialstaatsangebot und Fremdenhass, wirklich so viel irrer ist als Deutschlands ewiges Schwarz-Rot, das mit der SPD linke Alternativen zum Verschwinden bringt und in der die AfD über die CSU mitregiert. Wir im Glashaus sollten unsere Steine lieber hübsch bei uns behalten.

Italiens neue Regierung ist weiß Gott kein Grund zur Freude. Ein Rassist, der der Hatz auf Schwarze applaudiert, wird Innenminister, der berechtigte Protest gegen Korruption und verbaute Zukunftsaussichten, der viele von Renzis Sozialdemokraten zu den Fünf Sternen trieb, könnte in dieser Koalition der Widersprüche jede Kraft verlieren. Sie wurde übrigens unausweichlich, weil die Restsozialdemokraten sich den Fünf Sternen gegen alle politische Vernunft verweigerten. Aber nach einem Vierteljahrhundert Berlusconismus, mal direkt, mal im Schatten des dirty old man, verdient diese Regierung eine Chance. Sie ist auch die Chance Europas: Zu zeigen, dass doch seine Bürger bestimmen, nicht das große Geld. (Andrea Dernbach)