Rund 2000 Metaller aus Bamberg waren vor neun Tagen am Brandenburger Tor dabei, als die IG Metall mit insgesamt 50 000 Industriebeschäftigten aus dem ganzen Land für eine „faire Transformation“ demonstrierte. Die Bamberger arbeiten bei Bosch in einer riesigen Fabrik mit 7500 Beschäftigten. Bamberg ist spezialisiert auf Einspritzsysteme für Benzin- und Dieselmotoren. Was aber machen die Bamberger Metaller in zehn Jahren, wenn vor allem Elektroautos gebaut werden?

In der deutschen Automobilindustrie verdienen etwa 850 000 Personen ihren Lebensunterhalt. Rechnet man Vorleistungen aus anderen Branchen hinzu sowie angrenzende Bereiche wie Werkstätten, dann sind es rund 1,6 Millionen Arbeitsplätze. Wegen Digitalisierung und autonomem Fahren, aber vor allem wegen der Mobilitätswende hin zum Stromauto befürchtet die IG Metall in den kommenden Monaten Einschläge – vor allen bei Zulieferern. Denn die Hersteller selbst, also VW und Audi, BMW, Mercedes und Porsche, wollen die Beschäftigung auch dadurch einigermaßen stabil halten, dass sie Vorleistungen insourcen. Das geht dann aber auch wieder zulasten der Zulieferer.

Bosch und Continental sind die größten Lieferanten der Autoindustrie weltweit, aber auch die 1920 in Stuttgart gegründete Mahle ist mit knapp 80 000 Mitarbeitern vorne mit dabei. Mahle hat gerade angekündigt, in Öhringen bei Heilbronn ein Werk für Autofilter mit 240 Mitarbeitern zu schließen. Vom Betriebsrat erarbeitete Zukunftskonzepte, wie etwa zur Umstellung der Produktion auf Teile für Elektroautos, kamen anscheinend nicht zum Tragen.

IG Metall will ein Transformationskurzarbeitergeld

Das wird hoffentlich in Berlin-Marienfelde anders laufen. Mercedes baut hier Verbrennungsmotoren, fast 3000 Arbeitsplätze hängen direkt am Werk. Zuzüglich Lieferanten aus der Region sind es mindestens 5000. Konzernführung und Betriebsräte haben bei Daimler zwar einen Zukunftspakt geschlossen, der betriebsbedingte Kündigungen bis 2030 ausschließt. Doch was passiert, wenn der Standort komplett geschlossen wird und den Arbeitnehmern Jobs in anderen Mercedes-Fabriken angeboten werden? So schlimm wird es nicht kommen, aber Marienfelde wird von einem Motoren- zu einem Komponentenwerk umgebaut. Und da hier die Produktionskosten geringer sind als im Hochlohnland Baden-Württemberg, dürfte das Werk auch die elektromobile Zeit überleben.

Die Transformation schüttelt vor allem die Autoindustrie durch, weshalb die IG Metall mit einem Transformationskurzarbeitergeld die Umschulung und Weiterbildung der Metaller erleichtern will. Im Maschinenbau, der hierzulande gut eine Million Arbeitsplätze zählt, belasten vor allem der Handelskrieger im Weißen Haus und die Unsicherheit um den Brexit die Geschäfte. Gut drei Viertel der aus deutscher Produktion stammenden Maschinen und Anlagen gehen in den Export. Um fast zehn Prozent sind die Aufträge in den ersten Jahresmonaten gesunken, der Verband erwartet inzwischen einen Rückgang der Produktion um zwei Prozent im Gesamtjahr. Die Auftragsbücher sind noch voll, der aktuelle Bestand reicht bis Anfang 2020. Doch was kommt dann?

Chemiebranche leidet unter Handelskrieg

Alles nicht so schlimm – meint derweil die Gewerkschaft IG BCE. Nach sieben Rekordjahren in Folge gebe es nun einen „leichten Abschwung“, und eine Umfrage bei Betriebsräten sei auch positiv ausgefallen: Rund zwei Drittel der Betriebe sind demnach gut ausgelastet. Bei den Arbeitgebern klingt das ganz anders.

Gerade erst hat der Branchenverband die Prognose für 2019 korrigiert. Die Produktion schrumpft nun voraussichtlich um vier Prozent und der Umsatz um drei Prozent. Die Stagnation des weltweiten Autoabsatzes macht der Branche zu schaffen, denn die Autoindustrie ist eine der wichtigsten Kundengruppen. Dazu leidet die stark exportorientierte Branche unter dem Handelskrieg zwischen den USA und China, den Spannungen im Nahen Osten und der Brexit-Hängepartie. Weltmarktführer BASF streicht 200 Stellen in einer westfälischen Autolackefabrik. Das ist relativ wenig im Vergleich zum globalen Abbau: Bis Ende 2021 sollen 6000 von 122 000 Stellen wegfallen, ungefähr die Hälfte in Deutschland.

Besonders betroffen sind Verwaltungsjobs am Stammsitz Ludwigshafen, wo BASF knapp 40 000 Personen beschäftigt. Betriebsbedingte Kündigungen wird es wohl nicht geben. Dieser Stellenabbau ist die Ausnahme in einer Branche, die in den vergangenen Jahren Speck ansetzen konnte. Auch deshalb geht die IG BCE mit einer robusten Forderung in die Tarifrunde im Herbst: Neben den üblichen Lohnprozenten soll es eine tarifliche Pflegezusatzversicherung geben und 1000 Euro pro Jahr und Kopf auf ein „persönliches Zukunftskonto“.