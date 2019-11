Die deutsche Landwirtschaft sorgt weiter für Schlagzeilen. Laut einer Anfrage der Grünen ist der Preis für ein Kalb seit Mai diesen Jahres stark eingebrochen. Wurde vor einigen Monaten ein Tier noch für durchschnittlich 25 Euro verkauft, liegt der Preis im Median aktuell bei 8,49 Euro. Einige Landwirte sollen ihre Tiere sogar für einen Euro weiter gegeben haben.

Die Gründe liegen laut Bundesregierung an einem Überangebot. Gerade männliche Kälber sind für die Milchindustrie nahezu wertlos und können zu Dumping-Preisen an Mastbetriebe innerhalb der gesamten EU verkauft werden. Der Transport der Kälber wird derzeit von Veterinärämtern nur eingeschränkt genehmigt. Grund dafür sind EU-Verordnungen, die den mehrstündigen Transport von Jungtieren untersagen. Auch aktuelle Fälle der Blauzungenkrankheit sorgen für Vermarktungsbeschränkungen, hieß es aus dem Bundesagrarministerium. So komme es zu dem beobachteten Rückstau, der

Mehr zum Thema Milch und Kakao können vorzeitig verderben Rückruf von Bärenmarke und Weihenstephan

Die Entwicklung sei „eine traurige Begleiterscheinung der industriellen Landwirtschaft“, sagte der Grünen-Agrarpolitiker Friedrich Ostendorff dem SPIEGEL. Die einseitige Züchtung bestimmter Rassen nur auf Milchleistung mache deren Nachwuchs für die Mast unwirtschaftlich.