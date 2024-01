Realitätscheck Gibt es wieder eine Zukunft für die Atomkraft in Deutschland?

Das Jahr 2024 ist erst gut zwei Wochen alt, aber schon reich an Forderungen nach einer Rückkehr der Kernkraft in Deutschland. Den ersten Aufschlag machten vor wenigen Tagen die Bundestagsabgeordneten der CSU bei ihrer Klausurtagung in Seeon, am vergangenen Wochenende folgte die CDU mit ihrer „Heidelberger Erklärung“.