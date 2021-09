Die Finanzdirektorin Meng Wanzhou des chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei ist auf freiem Fuß.

Die kanadische Richterin Heather Holmes beendete am Freitag bei einer kurzen Anhörung in Vancouver das Auslieferungsverfahren gegen Meng und ordnete die Aufhebung ihrer Haftauflagen an. Zuvor hatte Meng eine Einigung mit der US-Justiz erzielt, sie kann nun nach fast drei Jahren nach China zurückkehren. (AFP)