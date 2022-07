Die Gewerkschaft Verdi ruft die rund 20.000 Beschäftigten des Lufthansa-Bodenpersonals zu einem eintägigen Warnstreik auf. Am Mittwoch werde es zu größeren Flugausfällen und Verzögerungen kommen, kündigte die Gewerkschaft am Montag an.

Den Angaben zufolge beginnt der Warnstreik am Mittwochmorgen um 03.45 Uhr und endet am Donnerstag um 06.00 Uhr. Hintergrund sind die stockenden Tarifverhandlungen für die Bodenbeschäftigten der Lufthansa.

