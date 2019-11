Kein Wunder, wenn die Beiträge der Kunden immer weniger Zinsen abwerfen.



Ich gehe in der Tat davon aus, dass der Höchstrechnungszins ...

... der sogenannte Garantiezins, der für die gesamte Laufzeit garantiert ist ....



.... von derzeit 0,9 Prozent weiter sinken wird. Wir Versicherer können uns dem Kapitalmarkttrend nicht entziehen.

Wie gut, dass die Politik dann wenigstens die Provision der Versicherungsvertreter für Lebensversicherungen beschränken will.

Nein, das ist doch ein Hohn. Die Politik erschwert die Altersvorsorge und will dann noch die Gruppe, die Menschen berät, wie sie am besten vorsorgen, mit einem Provisionsdeckel bestrafen.

Verkaufen Sie überhaupt noch Lebensversicherungen?



Ja, sehr viele sogar. Und man sollte die Versicherungen auch nicht schlechtreden. Bei den klassischen Policen bekommen Sie auf Ihren Sparanteil eine Garantieverzinsung von 0,9 Prozent plus Überschussbeteiligung. In diesem Jahr kommen da zwei bis drei Prozent Zinsen zusammen. Wenn man bedenkt, dass 30-jährige Bundesanleihen gar keine Zinsen mehr bringen, ist das doch höchst attraktiv. Aktien schwanken, Immobilienpreise können wieder sinken, die Lebensversicherung ist stabil. Es gibt ja Prognosen, nach denen die Zinsen bis zum Jahr 2050 niedrig bleiben. Die Menschen werden immer älter, eine finanzielle Absicherung für das Alter wird daher immer wichtiger.

Die Politik will die gesetzliche Rentenversicherung stärken. Wer braucht da noch eine private Versicherung?



Die gesetzliche Rentenversicherung braucht schon heute einen Bundeszuschuss von 100 Milliarden Euro pro Jahr. Das liegt an den versicherungsfremden Leistungen, die das Umlagesystem belasten. Bevor der Steuerzahler aber noch weitere Milliarden zuschießt, sollte man doch lieber bei den drei Säulen bleiben – also der Rentenversicherung, der betrieblichen und privaten Altersvorsorge. Da gibt es sicherlich noch Reformbedarf.

Man könnte zum Beispiel die Riester-Rente wieder abschaffen.

Nein, die Riester-Rente ist ein Erfolgsmodell. 15 Millionen Menschen haben inzwischen einen Riester-Vertrag. Wenn man das Zulagensystem vereinfacht und mehr Menschen in das System einbezieht, etwa die Beamten, kann sich die Riester-Rente zu einer starken Säule entwickeln.

Man könnte aber auch statt der Riester-Rente eine kostengünstigere Standardlösung in Form eines Staatsfonds einführen, wie Verbraucherschützer und Politiker vorschlagen.

Wir halten Wettbewerb für den besten Weg. Der Staat ist selten ein guter Treuhänder. Auf jeden Fall dann, wenn es um obligatorische Lösungen geht, müssen die Menschen die Wahl haben zu einem privaten Anbieter zu gehen. Ich finde, wir sollten das bestehende System reformieren. Warum gibt der Staat nicht zu jedem Euro, den man in eine betriebliche Altersvorsorge oder einen Riester-Vertrag steckt, 50 Cent als Zulage dazu? Der Staat spart doch jedes Jahr zweistellige Milliardenbeträge durch die Niedrigzinspolitik. Es ist an der Zeit, den Bürgern Geld zurückzugeben.

Auf Nummer sicher. Immer mehr Menschen legen ihr Geld aus Angst vor Strafzinsen in Bankschließfächer oder Tresore. Foto: picture alliance / dpa

Immer mehr Leute legen aus Angst vor Strafzinsen ihr Geld in Bankschließfächer oder Tresore und wollen sich dann aber mit einer Versicherung gegen den Verlust absichern. Stellen Sie fest, dass die Nachfrage nach solchen Policen bei Ihnen wächst?



Die Nachfrage ist schon seit einigen Jahren sehr groß. Der Kunde muss wissen, dass es die absolute Sicherheit nicht gibt. Wer sein Geld aus Angst vor Strafzinsen in einem Bankschließfach oder einem privaten Tresor deponiert, sollte deshalb unbedingt an Versicherungsschutz denken. Bargeld, das zu Hause unverschlossen aufbewahrt wird, ersetzen wir über die Hausratversicherung bis maximal 2000 Euro. Geldkassetten oder Möbeltresore sind für Einbrecher meist kein Hindernis. Wenn der Kunde bereit ist, in qualitativ hochwertige Sicherheitsmaßnahmen zu investieren, versichern wir allerdings auch hohe sechsstellige Beträge. Hier geben unsere Berater den Menschen wertvolle Tipps.

Was ist mit Bankschließfächern?



Die sind günstiger. Dort ist Bargeld bis 30 000 Euro automatisch über die Hausratversicherung abgedeckt. Für die Kunden der Genossenschaftsbanken bieten wir darüber hinaus eine Kundenschließfachversicherung an, die Bargeld bis zur vereinbarten Höhe ersetzt. Sie tritt ein, wenn beispielsweise das Kreditinstitut überflutet wird oder Kriminelle die Schließfächer ausrauben.