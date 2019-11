Norbert Rollinger sitzt seit 2009 im Vorstand der R+V-Versicherung und ist seit 2017 Chef der Versicherungsgruppe. Der promovierte Jurist und Betriebswirt begann seine Karriere bei der Unternehmensberatung McKinsey und wechselte danach in die Versicherungsbranche zur DBV-Winterthur, Axa und Generali. Der 55-Jährige ist auch Präsidiumsmitglied im Versicherungsverband GDV.

Herr Rollinger, die R+V-Versicherung untersucht seit fast 30 Jahren, was den Bundesbürgern Angst einflößt. Warum tun Sie das?





Versicherungen haben das Ziel, die Ängste der Kunden überflüssig zu machen. Deshalb wollen wir als einer der größten deutschen Versicherer genau wissen, welche Risiken die Menschen am meisten fürchten und welche Sicherheitsbedürfnisse sie haben. Darüber hinaus ist das aber auch unser Beitrag zur Gesellschaftspolitik. An unserer jährlichen Angststudie kann man ablesen, was die Gesellschaft bewegt.

Glaubt man Ihrer aktuellen Umfrage, haben die Menschen am meisten Angst davor, dass der Staat Geflüchtete nicht integrieren kann, die Politiker überfordert sind und der Extremismus in Deutschland zunimmt. Schade, dass es keine Versicherungen gegen schlechte Politik gibt.



Solche Umfrage-Ergebnisse sind ein Spiegel unserer aktuellen politischen und gesellschaftlichen Situation. Wir sehen das ja gerade in Thüringen, aber nicht nur dort. Eine Partei allein ist nicht mehr in der Lage, eine Regierung zu stellen. Zweier-, Dreier- oder Viererbündnisse nehmen zu. Solche Regierungen suchen aber immer nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner, das erhöht bei den Wählern den Frust. Sie haben das Gefühl, dass ihre Themen nicht mehr aufgegriffen werden, vor allem kritische. Das führt zu der Angst, dass die Politiker Probleme nicht mehr sauber lösen.

Norbert Rollinger sitzt seit 2009 im Vorstand der R+V-Versicherung und ist seit 2017 Chef der Versicherungsgruppe. Der 55-Jährige...

Sie als Versicherer gehen ja nicht nach dem Bauchgefühl, sondern Sie berechnen Risiken. Wo sehen Sie derzeit die größten Gefahren für die Bürger? Wovor sollten wir Angst haben?



Man sollte vor nichts Angst haben müssen. Versicherer sind ja dazu da, den Menschen zumindest einen Teil ihrer Ängste zu nehmen. Jeder macht sich Sorgen um seine Arbeitskraft, seine Familie, seine Gesundheit und die Frage, ob man im Alter genug Geld hat. Aber für all diese Sorgen haben wir Lösungen.

Wenn es um das Alter geht, ist man mit einer Lebensversicherung aber nicht mehr so gut bedient – dank der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank.



Die Nullzins-Politik leistet der Altersarmut Vorschub, indem sie die Menschen davon abhält zu sparen. Heute wird man mit Negativzinsen bestraft, wenn man spart. Viele Leute geben daher ihr Geld bedenkenlos aus und erleben ihr böses Wunder, wenn’s im Alter knapp wird. Für uns als Versicherer ist es im Moment extrem schwierig, für die Altersvorsorge zu werben.