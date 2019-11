Die Angst vor Altersarmut ist ein großes Thema, der Klimawandel ein anderes. Wie wichtig ist das Thema für die Versicherungswirtschaft?



Sehr wichtig. Wenn die Erderwärmung weiter zunimmt, nehmen Starkregenfälle, Überschwemmungen und Stürme ebenfalls zu. Der Meeresspiegel wird steigen, Häuser an der Küste werden häufiger überschwemmt. Wir reagieren darauf mit einem verstärkten Risikomanagement und einer differenzierten Preispolitik.

Die Bundesregierung will Verbrenner gegen E-Autos austauschen, um die Luft zu verbessern. Sind Elektroautos teurer in der Versicherung?



Nein, im Gegenteil. Bei uns bekommen reine E-Autos jetzt einen Beitragsnachlass in der Autoversicherung von 25 Prozent, Hybrid-Modelle zehn Prozent. Das ist unser Beitrag, um E-Autos zu fördern. Wir können das aber auch versicherungstechnisch rechtfertigen, weil E-Autos einfacher aufgebaut sind, das heißt die Reparaturen sind billiger. Ganz unproblematisch sind E-Autos aber auch nicht, denn die Ladesäulen beziehen teilweise ja auch Braunkohle-Strom. Und die Batterien sind eine Risikoquelle. Wir gehen jedoch davon aus, dass es hier technische Fortschritte geben wird. Meiner Meinung nach wären Wasserstoffantriebe für unsere Industrie besser geeignet, weil es hier anders als bei der Batterie nicht so sehr auf Rohstoffe ankommt.

Unfallträchtig. Viele E-Roller-Fahrer halten sich nicht an die Verkehrsregeln. Foto: dpa

Was ist mit den E-Rollern? Die Fahrer bauen häufig Unfälle. Ihnen als Versicherer kann das nicht gefallen.



Wir haben im Moment einige Hundert E-Roller in unserem Bestand. Das ist zu wenig, um belastbare Aussagen zu machen. Wir behalten die Entwicklung aber im Blick. Derzeit bewegen sich die Versicherungsprämien auf dem Niveau von Mopeds. Aber Sie haben recht, viele Fahrer halten sich nicht an die Regeln. Sie fahren auf dem Bürgersteig, und in einem Drittel der Fälle stehen verbotenerweise zwei Personen auf dem Roller. Ich vermute, dass der Staat über kurz oder lang regulierend eingreifen wird.

Sie testen schon länger autonom fahrende Autos. Wie sind Ihre Erfahrungen?



Wir haben unsere autonom fahrenden Busse am Frankfurter Flughafen, in Marburg und Mainz getestet. Die Busse sind für den Linienverkehr zugelassen, und sie fahren sehr sicher. Autonome und teilautonome Autos können Verkehrsunfälle reduzieren. Wir Versicherer geben in Deutschland jedes Jahr 20 Milliarden Euro aus für die Folgen von Verkehrsunfällen – die Behandlung von Verletzten, die Bestattung von Unfalltoten. Jedes Jahr sterben mehr als 3000 Menschen im Straßenverkehr. Die neue Technik kann helfen, den Verkehr sicherer zu machen. Allerdings fürchte ich, dass es noch einige Jahre dauern wird, bis autonome Autos in den Innenstädten fahren. Sie werden erst auf Autobahnen und Firmengeländen unterwegs sein. In den Innenstädten werden wir verstärkt Sharing-Angebote haben und Elektromobilität.

Wie verändert die Digitalisierung Ihr Geschäft?



Wir müssen unsere Arbeitsweise komplett verändern. Wir müssen schneller werden und flexibler. Wir leben in einer Zeitenwende. Wir haben es mit völlig neuen Anforderungen zu tun, etwa der Künstlichen Intelligenz. Wir können jetzt enorme Daten speichern und auswerten, das sind ganz andere Geschäftsmodelle. Ich denke, die Versicherungen werden sich immer mehr spezialisieren.

Wann habe ich es bei Ihnen mit einer KI zu tun statt mit einem Mitarbeiter?



Wenn Sie einen Glasschaden haben, wird der schon heute vollautomatisch verarbeitet. Die Software erledigt das allein und veranlasst auch die Auszahlung. 70 Prozent der Fälle laufen in einigen Schadensbereichen so.