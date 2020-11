Nur zwei Tage vor dem geplanten Börsengang des Alibaba-Ablegers Ant Group hat der Shanghaier Aktienmarkt das Debüt platzen lassen. Der große Finanzdienstleiter, der den populären mobilen Bezahldienst Alipay in China betreibt, plante am Donnerstag einen parallelen Börsengang in Shanghai und Hongkong, der nach Erwartungen von Anlegern der größte aller Zeiten hätte werden können. 37 Milliarden Dollar hätte er einbringen sollen - das wäre sehr viel mehr gewesen, als der Ölkonzern Saudi Aramco beim bis dato größten Börsengang der Welt Ende vergangenen Jahres eingenommen hat.

Die Führungsgremien der Shanghaier Börse teilten am Dienstagabend Ortszeit mit, dass der Börsengang ausgesetzt worden sei. Der überraschende Schritt wurde damit begründet, dass sich das „aufsichtsrechtliche Umfeld“ bedeutend geändert habe. Hongkong zog kurz darauf nach und erteilte ebenfalls eine Absage des Börsengangs - mit Verweis auf Lücken bei den Offenlegungspflichten.

Konzernchef Ma übte lautstark Kritik

Am Vortag waren der Gründer der weltgrößten Online-Handelsplattform Alibaba, Jack Ma, und andere Führungskräfte des Unternehmens von Chinas Aufsichtsbehörden vorgeladen worden. Demnach wird das lukrative Online-Kreditgeschäft künftig stärker überwacht. Diesen Anforderungen könne Ant möglicherweise zunächst nicht nachkommen, teilte das Unternehmen mit.

Für Alibaba-Chef Jack Ma ist die Absage des Börsengangs eine Niederlage. Foto: REUTERS

Der ungewöhnliche Schritt folgte auf scharfe Kritik von Ma, der in einer Rede lokalen und globalen Regulierungsbehörden vorgeworfen hatte, Innovation zu bremsen sowie neuen Entwicklungen nicht genug Aufmerksamkeit zu schenken.

Neben dem Bezahldienst Alipay vermittelt Ant über Apps auch Kredite, Versicherungen und Dienste zum Vermögensmanagement. In den ersten neun Monaten 2020 steigerte Ant den Betriebsgewinn um 42,6 Prozent auf umgerechnet 17,8 Milliarden Dollar. Alibaba hält ein Drittel der Ant-Anteile. Seit der letzten Finanzierungsrunde 2018 sind außerdem namhafte Investoren wie der Staatsfonds Temasek aus Singapur und der Finanzinvestor Warburg Pincus an dem Fintech beteiligt.

Mehr zum Thema Jack Ma's Ant Financial Dieses chinesische Unternehmen plant den größten Börsengang aller Zeiten

Für Ant-Gründer ist die Absage ein heftiger Schlag. Die an der Wall Street notierten Aktien seines Konzerns Alibaba sackten prompt deutlich ab. Vorbörslich gaben sie um sieben Prozent nahc. dpa/rtr