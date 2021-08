Im Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn und der GDL bleiben die Fronten verhärtet - die Lokführergewerkschaft rechnet mit Streiks. „Wir spüren: Die Beteiligung an der Urabstimmung ist groß. Wir rechnen damit, dass die Belegschaft 'ja' zum Arbeitskampf sagt“, sagte Gewerkschaftschef Claus Weselsky der „Süddeutschen Zeitung“. Die Stimmung unter den Beschäftigten sei „schlecht“.

Die GDL hatte Anfang Juni die Tarifgespräche für gescheitert erklärt und eine Urabstimmung über Streiks angekündigt. Diese läuft derzeit, die Ergebnisse will die GDL am kommenden Dienstag bekanntgeben. „Von Anfang an war klar: Es geht uns nicht nur um Nadelstiche“, sagte Weselsky der Zeitung. Die Bahn will am Freitagvormittag über den Stand im Tarifkonflikt informieren.

Bahn-Personalvorstand Martin Seilerforderte indes die GDL erneut zu Gesprächen auf. „Kommen Sie an den Verhandlungstisch und führen Sie mit uns ernsthafte Verhandlungen", sagte er der SZ. „Dann finden wir zu Lösungen.“ Die Deutsche Bahn sei zu Zugeständnissen bereit.

Die Bahn habe zwei Tarifangebote vorgelegt, sagte Seiler weiter. Beide seien ohne Verhandlungen abgelehnt worden. Die GDL hielt dagegen: „Die Angebote der Bahn waren nichtverhandelbar“, sagte Weselsky. „Sie blieben weit hinter dem für den öffentlichen Dienst zurück.“

Streiks würden „die Bahn und die Mobilität im Land“ hart treffen, warnte Seiler. Die Corona-Pandemie habe „horrende Schäden hinterlassen“ - zugleich würden die Menschen nun wieder beginnen zu reisen und die Bahn habe eine gesellschaftliche Verpflichtung. „Wir sind systemrelevant für die Mobilität in Deutschland.“ Ein Streik treffe den Konzern wie Bahnreisende zu einem verheerenden Zeitpunkt. (AFP/dpa)