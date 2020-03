Die deutschen Einkaufsstraßen sind verwaist, die meisten Geschäfte geschlossen. Ohnehin ist den meisten Verbrauchern gerade - abgesehen von Lebensmitteln - nicht zum Einkaufen zumute. Der Konsum hat schlagartig an Bedeutung verloren. Das zeigen die Daten der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), die jeden Monat die Stimmung der Verbraucher misst. Der Konsumklimaindex, der dabei herauskommt, ist für April kräftig gefallen um 5,6 auf 2,7 Punkte. „Ein so starker Rückgang ist seit Beginn der Erstellung des Konsumbarometers 1994 beispiellos“, sagte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl. Die Stimmung der Verbraucher ist damit aktuell so schlecht wie zuletzt auf dem Höhepunkt der Finanzkrise.

Vor allem die Angst vor der Rezession drückt die Laune. „Drohende Kurzarbeit in beträchtlichem Umfang sowie steigende Arbeitslosenzahlen schlagen inzwischen voll auf die Konsumstimmung durch“, schreiben die Experten der GfK. „Die Angst vor Jobverlust ist innerhalb kürzester Zeit stark gestiegen.“ Deshalb decken sich die Deutschen zwar mit Lebensmitteln ein, verzichten aber auf andere nicht notwendige Käufe. Und selbst die Supermarktketten, die derzeit starke Umsatzzuwächse vermelden, könnte es am Ende noch treffen. „Viele Haushalte werden in prekäre Situationen geraten und auf öffentliche Hilfe angewiesen sein“, schreibt die GfK. „Hierauf muss sich auch der Lebensmitteleinzelhandel einstellen.“

Eine Prognose, wie sich der Konsum der Deutschen in diesem Jahr entwickelt, wollen die Experten erst gar nicht abgeben. Dafür gibt es zu viele Unsicherheiten. Zwar ist inzwischen klar, dass die deutsche Wirtschaft in die Rezession rutscht. Wie heftig die wird, hängt aber maßgeblich davon ab, wie lange der Shutdown dauert. „Eine seriöse Konsumprognose kann sicherlich erst dann erfolgen, wenn absehbar ist, wie lange die Corona-Schutzmaßnahmen anhalten werden“, schreiben die Experten.

China lockt Konsumenten mit Rabatten und Gutscheinen

Dabei zeigt das Beispiel Chinas, dass der Weg zurück zur Normalität schwer ist. Denn auch wenn dort Einkaufscenter, Cafés und Kinos inzwischen wieder öffnen, kehren die Menschen nur langsam zu ihrem gewohnte Verhalten im öffentlichen Raum zurück. Ins Kino trauen sich wenige und auch aufs Shoppen verzichten viele. Chinas Handel und Politik reagieren darauf nun mit Gutscheinen und Rabatten. Mit den Vergünstigungen wollen sie die Menschen dazu bringen, wieder mehr zu konsumieren. Die Einzelhändler Gome und Suning.com wollen zum Beispiel Gutscheine im Wert von mehr als 620 Millionen Yuan (81 Millionen Euro) ausgeben. Das Onlinebezahlsystem Alipay verschenkt zehn Millionen Rabattmarken, die Nutzer bei Einzelhändlern einlösen können. Chinesische Kaffeehausketten senken zeitweise die Preise.

Mehr zum Thema Zum Schutz der Bevölkerung Was der Shutdown die Wirtschaft kostet

Staatliche Unternehmen folgen diesem Beispiel. Die Eisenbahnbehörde hat etwa die Fahrkartenpreise um bis zu 45 Prozent gesenkt. In den Provinzen Hebei, Zhejiang und Guangxi lassen die Behörden Gutscheine für Touristenattraktionen, Kinos und Geschäfte ausgeben. Die ostchinesische Stadt Nanjing wiederum will Berichten zufolge Einkaufsgutscheine im Wert von 318 Millionen Yuan in einem Lotteriesystem zu verschenken.