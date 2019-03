Die Berliner Feuerwehr hat am frühen Montagmorgen einen Kellerbrand in der Sonnenallee gelöscht. Das teilte die Feuerwehr via Twitter mit. Rund 40 Einsatzkräfte waren vor Ort. Sie brachten die Bewohner des Hauses in Neukölln in Sicherheit und retteten außerdem zwei Personen aus den verrauchten Bereichen.

Den Hausbewohnern stellten die Rettungskräfte einen Betreuungsbus bereit, in dem sie vorübergehend unterkommen konnten. Laut Feuerwehr gab es in dem Keller eine starke Rauchentwicklung, sodass die ersten eingetroffenen Einsatzkräfte weitere Kollegen nachalarmieren mussten.

Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Tsp)

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Tagesspiegel Morgenlage Überblick von Herausgeber Stephan-Andreas Casdorff über die Themen des Tages aus Politik und Wirtschaft Kostenlos bestellen