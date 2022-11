Sparpreis-Angebot der Deutschen Bahn Wie man sich günstige Tickets schnappt

Eine Million zusätzliche Tickets zum Sparpreis- und Supersparpreis - das verspricht die Deutsche Bahn in einer Sonderaktion, die an diesem Mittwoch gestartet ist. Für rund 18 Euro in der 2. Wagenklasse mit dem ICE von Berlin nach München oder in eine andere deutsche Stadt – solche Schnäppchen sind gerade wahrscheinlicher bei der Bahn zu finden. Die Sparpreis-Aktion läuft noch bis zum 15. November. Dann verschwinden die zusätzlichen Sparpreisangebote wieder aus dem System – sofern sie nicht schon vorher ausgebucht wurden.

