Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Oliver Krischer, hat die Grüne Liga für ihr Vorgehen gegen die Rodungsarbeiten auf dem Gelände des geplanten Tesla-Werkes scharf kritisiert. „Eine Kiefernholzplantage zum Kampffeld zu machen, ist absurd. Das hat mit Naturschutz nichts zu tun!“, sagte der Bundestagsabgeordnete dem Tagesspiegel.

Der 50-Jährige warf der Grünen Liga vor, das Artenschutzrecht für ihre Zwecke zu missbrauchen. In Deutschland herrsche ein „nie dagewesenes Artensterben“, dieses habe aber nichts mit Teslas Fabrik zu tun.

Für „Investitionen in nachhaltige Infrastruktur und zukunftsfähige Industrie“ müsste auch Fläche entsprechend bereitgestellt werden, sagte er. „Schade, dass einige Vereine offensichtlich weniger den Natur- und Artenschutz als vielmehr den Kampf gegen Klimaschutz und Energiewende im Fokus haben und das Artenschutzrecht missbrauchen.“

Klimaschutz, eine zukunftsfähige Industrie und Naturschutz seien keine Gegensätze, betonte der 50-Jährige. „Wir brauchen Natur- und Artenschutz, wo er etwas bringt und keine Stellvertreter-Auseinandersetzungen anhand von Kiefernplantagen.“

Oliver Krischer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen. Foto: promo

Berlins grüne Wirtschaftssenatorin Ramona Pop hat den Widerstand gegen die Rodung ebenfalls kritisiert. „Man muss nicht immer gegen alles sein“, sagte sie. „Wie abwegig, eine Kieferplantage zu einem Wald zu erklären“, so Pop weiter. „Man sollte die Kirche im Dorf lassen und die Zukunftsinvestition von Tesla zügig möglich machen. Für saubere Mobilität und Klimaschutz, für Berlin und Brandenburg.“

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte am Samstag die Rodung von zunächst rund 90 Hektar des Geländes für das Tesla-Werk vorläufig gestoppt. Die Grüne Liga Brandenburg und der Verein Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern (VLAB) hatten Eilanträge gegen die Rodung beim Verwaltungsgericht gestellt. Dieses hatte die Anträge am Freitag noch abgelehnt, das Oberverwaltungsgericht gab ihnen aber statt.

Der Vorsitzende der Grünen Liga, Heinz-Herwig Mascher, hatte im Interview erklärt, es gehe nicht um ein Verhindern von Tesla, sondern um ein „rechtsstaatlich sauberes Verfahren“.

Video 01:26 Min. Was Tesla mit Grünheide macht

Tesla habe eine Sonderbehandlung in Sachen Rodung bekommen. Im Normalfall würde bei solchen Vorhaben der Wald mehrere Monate auf geschützte Tiere untersucht. In diesem Fall habe es nur eine zweiwöchige Begehung gegeben. Laut Mascher seien Ameisenhaufen und Fledermausquartiere gefunden.

Das Oberverwaltungsgericht kündigte am Montag eine „zeitnahe“ abschließende Entscheidung an. Am Dienstag endet beim Landesamt für Umwelt die Frist für Einwendungen. Die Behörde will bis dahin eine Stellungnahme an das OVG schicken. Tesla will die Produktion in Grünheide im Juli 2021 starten und dort jährlich bis zu 500.000 Elektroautos herstellen. (mit dpa)