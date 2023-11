Stress zum Jahresende Urlaub nehmen oder Überstunden abbauen?

Auf den ersten Blick sieht es wie ein Luxusproblem aus. Zu viel Freizeit, das kann es doch gar nicht geben, denken viele. Doch das stimmt nicht so ganz. Denn die Uhr tickt, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Das Problem: Den Jahresurlaub muss man grundsätzlich bis zum Jahresende nehmen, sonst kann er verfallen. Doch was sollen diejenigen tun, die neben zehn oder 15 Urlaubstagen auch noch 20 Guthabentage durch Überstunden angesammelt haben? Alle Tage noch in diesem Jahr zu nehmen, das wird in vielen Fällen unmöglich sein. Aber verfallen lassen möchte man seine Ansprüche auch nicht. Wie entscheidet man sich richtig?