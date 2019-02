Luftverschmutzung aus dem Verkehr ist einer neuen Studie zufolge für rund 13.000 vorzeitige Todesfälle jährlich in Deutschland verantwortlich. Laut der am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung des umweltnahen Forschungsinstituts International Council on Clean Transportation (ICCT) kommt Deutschland damit auf den vierten Rang weltweit. Nur in China (114.000), Indien (74.000) und den USA (22.000) sterben demnach mehr Menschen vorzeitig an Krankheiten, die durch Ozon und Feinstaub ausgelöst werden.

Bezogen auf die Bevölkerungsgröße sterben laut ICCT-Studie nirgends mehr Menschen frühzeitig an Verkehrsabgasen als in Deutschland. Je 100.000 Einwohnern sind es hierzulande 17 vorzeitige Todesfälle. Diese Sterberate ist laut ICCT dreimal so hoch wie der globale Durchschnitt und liegt knapp 50 Prozent über dem Durchschnitt aller EU-Länder.

Berlin gehört ebenso wie Stuttgart und Köln zu den Top Ten der Städte weltweit mit der höchsten Sterberate. Am schlimmsten mit Abgasen verpestet sind Mailand und Turin. In Deutschland ist die Luft in Stuttgart am schlechtesten. Dort waren den Modellrechnungen zufolge rund 78 Prozent der frühzeitigen Todesfälle auf die Emissionen von Diesel-Pkw, Bussen und Lkw zurückzuführen.

3,4 Millionen Tote durch allgemeine Luftverschmutzung

Bei der Studie arbeitete der ICCT, der maßgeblich an der Aufdeckung des Dieselskandals beteiligt war, mit Forschern der George Washington Universität sowie der Universität Colorado Boulder zusammen. Die Forscher führten Daten zum Emissionsverhalten von Fahrzeugen aus dem Jahr 2015 mit Modellen zu Volkskrankheiten zusammen, um die Gesundheitsauswirkungen des Verkehrs auf verschiedenen Ebenen zu berechnen. Einbezogen wurden die Emissionen von Pkw, Bussen, Lkw, Schiffen sowie von landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Baumaschinen.

Weltweit starben demnach in etwa 3,4 Millionen Menschen frühzeitig an allgemeiner Luftverschmutzung. Ozon und Feinstaub können Erkrankungen am Herzen, Schlaganfälle, chronische Lungenerkrankungen, Lungenkrebs, Infektionen der unteren Atemwege sowie Diabetes auslösen. 385.000 der weltweiten vorzeitigen Todesfälle sind demnach Folgen von Feinstaub und Ozon aus dem Verkehrsbereich.

Die statistische Berechnung vorzeitiger Todesfälle wird in Wissenschaft und Politik heiß diskutiert. Manche Lungenärzte glauben, dass es nicht genügend Beweise für eine Verbindung von Luftverschmutzung und Todesfällen gäbe. Der ICCT verweist hingegen auf eine Vielzahl sogenannter epidemiologischer Studien, in denen der Zusammenhang nachgewiesen wird.

Diskussion über den Höchstwert

Dass Deutschland bei den verkehrsbedingten Todesfällen so schlecht wegkommt, liegt laut ICCT am hohen Anteil von Dieselfahrzeugen, die besonders viel Feinstaub sowie Stickoxid ausstoßen. Stickoxid ist eine Vorläufersubstanz für Ozon und Feinstaub. Dabei waren Dieselfahrzeuge im weltweiten Durchschnitt für knapp die Hälfte dieser frühzeitigen Todesfälle verantwortlich - in Deutschland sogar für zwei Drittel.

Verantwortlich sind laut ICCT insbesondere Diesel-Pkw und leichte Nutzfahrzeuge unterhalb der Euronorm 5b sowie Lkw und Busse der Emissionsnorm Euro V und älter. Die Forscher unterstreichen die Bedeutung von Fahrverboten sowie Programmen zum schnelleren Austausch von Fahrzeugflotten hin zu einem emissionsfreien Verkehr für die Gesundheit der Stadtbevölkerung.

Der ICCT spricht sich für eine Absenkung des Grenzwertes für Feinstaub aus. In Deutschland gilt ein Grenzwert von 25 Mikrogramm je Kubikmeter Luft im Jahresmittel. Tatsächlich waren die Menschen im Schnitt 13,5 Mikrogramm ausgesetzt. Die Weltgesundheitsorganisation hält Feinstaub aber bereits bei weniger als zehn Mikrogramm für schädlich. AFP/mum