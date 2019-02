Berlins Unternehmen haben bei der Digitalisierung im vergangenen Jahr eher Rückschritte als Fortschritte gemacht. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Studie des DIW Econ im Auftrag der Berliner Sparkasse hervor, die Tagesspiegel Background vorliegt. „Das Ergebnis ist spannend, weil es so frustrierend ist“, sagt der für die Befragung mitverantwortliche Anselm Mattes, Manager bei DIW Econ.

Einerseits würden kleine und mittlere Unternehmen die Digitalisierung deutlich häufiger als noch im vergangenen Jahr als Herausforderung der Zukunft akzeptieren. Auch würden Unternehmer vermehrt über Investitionen nachdenken. Andererseits hätten die Vertreter fast aller Branchen den Digitalisierungstand in ihren Unternehmen schlechter als die Befragten von 2017 bewertet. Im Durchschnitt liege das Minus bei fünf Prozent.

Besonders groß sind die Rückschritte im Gesundheits- und Sozialwesen mit 24 Prozent und dem Baugewerbe mit 20 Prozent. In der Industrie fiel die Eigenbewertung 10 Prozent schlechter aus. In Teilen ließe sich das negative Ergebnis damit erklären, dass Unternehmen kritischer gegenüber sich selbst geworden sind, sagt Mattes. Was vor zwei Jahren noch als zukunftssichere Technologie erschien, „mag mittlerweile durch die vermehrten Diskussionen zur Digitalisierung veraltet wirken“.

Rahmenbedingungen wie der anhaltende Bauboom nähmen aber auch Innovationsdruck von der Branche. Allgemein gehe die digitale Technologie oft nicht über Smartphones für die Mitarbeiter hinaus. Big Data und KI seien eine Seltenheit. Als größtes Hindernis geben die Befragten den hohen Zeitaufwand an. Unzufrieden mit der öffentlichen Infrastruktur waren hingegen nur rund 15 Prozent der Unternehmer und damit deutlich weniger als im Vorjahr.