Der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums hat am Montag ein Gutachten vorgelegt, das längeres Arbeiten im Alter und eine Begrenzung der Rentenerhöhungen vorsieht. Wegen der bevorstehenden Verrentung der Menschen aus den Babyboomer-Jahren steuere die Rente auf einen „Finanzierungsschock“ zu, sagte der Beiratsvorsitzende Klaus Schmidt. „Die Pandemie hat dazu geführt, dass der Schock früher einsetzt und dass er stärker ausgeprägt sein wird.“

Schmidt äußerte sich kritisch zu den von der großen Koalition 2018 eingeführten Haltelinien. Sie legen fest, dass das Rentenniveau nicht unter 48 Prozent sinkt und die Beiträge nicht über 20 Prozent steigen. Bleibe es bei diesen Regelungen, müssten stark steigende Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt in die Rentenkasse fließen.

Der Beirat hält die Koppelung des Renteneintrittsalters an die Entwicklung der Lebenserwartung für unumgänglich. „Das geschieht am besten durch eine dynamische Kopplung des Rentenalters an die Lebenserwartung, sodass das Verhältnis der in Arbeit und in Rente verbrachten Lebenszeit konstant bleibt“, sagte der Autor des Gutachtens, Axel Börsch-Supan.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Gemäß den derzeitigen Prognosen der Lebenserwartung werde mit einer solchen Regel 2042 ein Renteneintrittsalter von 68 Jahre erreicht, berechnete der Beirat. Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen wollen die Experten davon ausnehmen.

Mehr zum Thema Tausende Rentner betroffen Doppelbesteuerung der Rente vor dem Bundesfinanzhof

Laut einer ebenfalls am Montag vorgestellten Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) für die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung sind die Auswirkungen der Coronakrise auf die Rentenansprüche allerdings nur moderat. Ältere Beschäftigte müssen demnach nur relativ geringe Auswirkungen auf die Höhe ihrer gesetzlichen Rente befürchten. Das gelte auch bei Kurzarbeit oder kürzerer Arbeitslosigkeit. Allerdings gerate die Altersversorgung von Selbstständigen oder Langzeitarbeitslosen, die in den Hartz-IV-Bezug rutschen, in Gefahr, so der Befund der Arbeitsmarktforscher vom DIW. (AFP/EPD)