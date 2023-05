Supermärkte, Bäckereien, Tankstellen Welche Geschäfte an Christi Himmelfahrt geöffnet haben

Am 18. Mai 2023 ist Christi Himmelfahrt, auch bekannt als Herren- oder Vatertag. Es handelt sich um einen bundesweiten, gesetzlichen Feiertag. Das Arbeitszeitgesetz sieht an Tagen wie diesen einen besonderen Schutz für Arbeitnehmer vor: Viele von ihnen haben daher frei, viele Geschäfte und Dienstleister sind geschlossen.

Trotzdem ist Deutschland an Feiertagen weit von einem Stillstand entfernt. In Krankenhäusern wird gearbeitet, in der Gastronomie auch und in Kinos und Theatern ebenfalls. Man kann an Himmelfahrt sogar Lebensmittel und andere Waren für den täglichen Bedarf einkaufen – wobei es Stadtbewohner in dieser Hinsicht einfacher haben als Menschen auf dem Land. Hier ist die Übersicht.

Supermärkte an Christi Himmelfahrt

Die meisten Supermärkte haben an Himmelfahrt geschlossen. Ausnahmen können für Läden an großen Bahnhöfen gelten. Hier sind drei Beispiele:

In Berlin haben etwa Geschäfte am Hauptbahnhof und am Zoo geöffnet.

In München betrifft es Supermärkte am Hauptbahnhof, Ostbahnhof und am Bahnhof München-Pasing.

Auch Supermärkte in größeren Kölner und Düsseldorfer Bahnhöfen öffnen ihre Türen.

Die Deutsche Bahn hat eine Übersicht zu Bahnhöfen zusammengestellt, die „an 365 Tagen im Jahr, von früh bis spät“ zum Einkaufen einladen. Neben den Supermärkten nutzen inzwischen auch Drogerieketten die Ausnahmeregelungen, um an Feiertagen wie Himmelfahrt an großen Bahnhöfen geöffnet zu haben.

Bäckereien an Christi Himmelfahrt

Bäcker dürfen auch an Himmelfahrt ihre Backwaren verkaufen. Allerdings sind die Öffnungszeiten kürzer als sonst. Wie lange Bäcker geöffnet haben, hängt von den Vorgaben des jeweiligen Bundeslandes ab. Hier sind wiederum drei Beispiele:

In Berlin dürfen Bäcker an Feiertagen von 7 bis 16 Uhr ihre Waren verkaufen.

In Nordrhein-Westfalen sind nur fünf Stunden gestattet.

In Baden-Württemberg haben die Bäcker sogar nur drei Stunden für ihren Verkauf.

Wer Weckle will, muss also besonders schnell sein. Beim Kauf von Schrippen kann man sich dagegen Zeit lassen.

Tankstellen an Christi Himmelfahrt

Viele Tankstellen bieten neben Kraftstoffen auch Zeitschriften, Snacks, Getränke und weitere Artikel des täglichen Bedarfs an. Sie dürfen an Feiertagen geöffnet haben und sind damit an Himmelfahrt eine beliebte Anlaufstelle für Menschen, die noch schnell ein paar Sachen für einen Ausflug einkaufen wollen, oder für Männer, die noch Bier für den „Herrentag“ brauchen – wobei der Einkauf in Tankstellen in der Regel teurer ist, als die Sachen im Supermarkt zu besorgen.

Zum Schluss noch ein absoluter Geheimtipp: Himmelfahrt dauert nur 24 Stunden, womöglich kann man mit dem Einkauf einfach bis zum nächsten Tag warten.