Wir wollten es genauer wissen und haben einen Test gemacht. Innerhalb Berlins haben wir 66 Briefe mit der Post und elf mit dem Post-Konkurrenten PIN verschickt und notiert, ob, wann und wie sie angekommen sind. In einige mit der Post verschickte Briefe haben wir echtes Geld gesteckt, in andere Spielgeld, in wieder andere Kartenattrappen.



Das Ergebnis ist durchwachsen: Für die Post und PIN spricht, dass alle Briefe unversehrt angekommen sind, auch die mit (vermeintlich) wertvollem Inhalt. Allerdings haben einige Briefe deutlich länger gebraucht als es die PUDLV vorsieht. Neun der insgesamt 66 Briefe – und damit 13,6 Prozent – haben die Briefträger der Post nicht am nächsten Werktag zugestellt. Drei kamen nach zwei Tagen an, sechs erst nach drei Tagen. Bei einer Lieferung nach Köpenick waren die betroffenen drei Briefe zwar nicht geöffnet, die Briefumschläge waren aber ramponiert. Die PIN AG stellte von elf Sendungen neun am nächsten Tag zu, in Reinickendorf und in Spandau mussten die Empfänger aber drei Tage auf die Briefe warten.

Unsere Testbriefe: 77 haben wir verschickt, 66 mit der Post, elf mit der PIN AG. Foto: Heike Jahberg

Großkunden schicken 92.000 Testbriefe

Mit insgesamt 77 Briefen in zwei Testläufen ist das Ergebnis natürlich nicht repräsentativ. Dazu muss man mindestens 72.000 Briefe über ein Jahr verschicken, heißt es beim Tüv. Unternehmen, die die Post für ihre Geschäftsbriefe nutzen, schrecken vor solchen Zahlen nicht zurück. 400 sind im Deutschen Verband für Post, Informationstechnologie und Telekommunikation organisiert (DVPT). „Es gibt eine massive Unzufriedenheit mit der Laufzeit“, berichtet Verbandschef Klaus Gettwart. „Zum Teil sind die Briefe sechs Tage unterwegs, unsere Unternehmen brauchen aber Verlässlichkeit.“



Der Verband will es jetzt genau wissen und macht den Test: Während eines Jahres wollen die Verbandsmitglieder 92.000 Briefe mit der Post verschicken. Am 1. April hat der Versuch begonnen, die ersten Erkenntnisse sind für die Post nicht schmeichelhaft: „Die Schwankungen sind sehr groß“, sagt Gettwart. Hinzu kommt: Die Kunden haben keine Handhabe, wenn es etwas schiefläuft. Das stimmt.

Großer Stapel: Viele Briefe kommen von Unternehmen. Aber auch unter den Großkunden herrscht Unmut über die Post. Foto: DPA

Kunden haben keine Rechte

Das stimmt. Selbst die Bundesnetzagentur, die die Postunternehmen überwacht, hat keinerlei Sanktionsmöglichkeiten. Buß- oder Zwangsgelder als Strafe für schlechte Leistungen gibt es nicht. Auch die Teilnahme am Schlichtungsverfahren ist freiwillig. Nur wenn die Post im Jahresschnitt ihre selbst gesteckten Ziele verfehlen sollte, könnte die Behörde den Universaldienst neu ausschreiben – aber wer, wenn nicht die Post, kann diesen Mammutauftrag überhaupt ausführen?



Doch nun gibt es Druck aus der Politik. Tabea Rößner, verbraucherpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, will es der Bundesnetzagentur ermöglichen, Bußgelder zu verhängen. Zudem soll das Schlichtungsverfahren verpflichtend werden. Die FDP verlangt, dass sich der Staat von seiner 20-Prozent-Beteiligung an der Post trennt. Im Bundeswirtschaftsministerium reagiert man. Bis zum Sommer will Peter Altmaier (CDU) ein Eckpunktepapier vorlegen. Einer der Punkte: die Gewährleistung effektiver Kundenrechte.