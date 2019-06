Nicht nur bei der Bundesnetzagentur auch beim Tagesspiegel beschweren sich immer mehr Leser über die Post. Wir wollten dem auf den Grund gehen und haben daher Testbriefe innerhalb Berlins verschickt.

Wer hat mitgemacht?

Am 15. Mai haben wir an elf Tagesspiegel-Mitarbeiter jeweils drei Briefe mit der Post geschickt, davon enthielt jeweils einer der Briefe Spielgeld. Die Empfänger wohnen über das Berliner Stadtgebiet verteilt – in Spandau, Reinickendorf, Charlottenburg, Wedding, Moabit, Zehlendorf, Pankow, Prenzlauer Berg, Neukölln, Schöneberg und Köpenick. Wir haben die Briefe in verschiedene Briefkästen und bei Postfilialen in Berlin eingeworfen – jeweils so zeitig, dass sie am selben Tag noch bequem weiter befördert werden konnten.

Was war in den Briefen?



Am 20. Mai haben wir den Versuch wiederholt. In der zweiten Runde haben wir an die elf Empfänger wieder jeweils drei Briefe mit der Post verschickt, davon enthielt jeweils einer eine Kartenattrappe und einer einen echten Fünf-Euro-Schein. Parallel dazu haben wir an jeden Empfänger eine Sendung mit der PIN AG versandt.

Was ist das Ergebnis?

Der Großteil der Briefe kam am Tag nach dem Einwurf an. Alle Sendungen waren vollständig und unversehrt.

Also alles gut?

Schneller mit der Brieftaube? In den Wedding oder nach Pankow wäre es mit dieser Art der Luftpost schneller gegangen. Foto: imago/photothek

Nein. Denn einige Briefe waren länger unterwegs als sie sollten. So brauchte die Post in der ersten Runde drei Tage, um die jeweils drei Briefe in den Wedding und nach Pankow zu transportieren. Alle anderen 27 Sendungen waren bereits am nächsten Tag da.

In der zweiten Testrunde schwächelte die Post in Moabit. Die drei Testbriefe dorthin brauchten zwei Tage, die PIN AG war hier schneller. Dafür ließ sich der Post-Konkurrent bei anderen Testpersonen Zeit: Nach Reinickendorf und nach Spandau waren die Briefe mit der PIN AG drei Tage unterwegs.