Tarifkonflikt bei der Bahn ist beendet Gewerkschaft stimmt Schlichterspruch zu

Der Tarifkonflikt bei der Bahn ist nach gut sechs Monaten beendet. In einer Urabstimmung stimmten 52,3 Prozent der Mitglieder der Eisenbahnverkehrsgewerkschaft EVG für die Annahme der Schlichtungsempfehlung und damit gegen einen unbefristeten Streik. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Gewerkschaft bei 65,3 Prozent. Die 180.000 Tarifbeschäftigten der Bahn bekommen damit im Dezember eine Einkommenserhöhung um 200 Euro und im August kommenden Jahres um weitere 210 Euro. Im Oktober wird zudem eine steuer- und abgabenfreie Inflationsprämie von 2850 Euro gezahlt.

Auf diese Punkte hatten sich Bahn und EVG vor gut vier Wochen im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens unter der Leitung der Schlichter Thomas de Maizière (CDU) und Heide Pfarr (SPD) verständigt. Mit dem Votum der Mitglieder kann der neue Tarifvertrag nun wirksam werden.

Nach mageren Coronajahren und angesichts der hohen Inflationsrate war die EVG im Februar mit einer hohen Forderung in die Verhandlungen gegangen: Zwölf Prozent mehr Geld, aber mindestens 650 Euro im Monat. Für die Forderung hatte es im Frühjahr mehrfach Streiks gegeben. Nachdem die EVG-Verhandler mit einem vorläufigen Verhandlungsergebnis in der eigenen Organisation auf Widerstand gestoßen waren, hatten sich die Tarifparteien auf ein Schlichtungsverfahren verständigt, dessen Ergebnis Ende Juli vorlagen.

Nach Angaben der EVG gibt es überdurchschnittliche Erhöhungen für bestimmte Beschäftigtengruppen. Ab Ende der Laufzeit des Tarifvertrags, im März 2025, hätten Fahrdienstleiter bis zu 900 Euro mehr im Monat auf dem Gehaltskonto, bei Zugbegleitern seien es 840 Euro und in den Werkstätten 860 Euro. Alles in allem bekämen die Beschäftigten im Schnitt elf Prozent mehr Geld. „Damit ist diese Tarifrunde beendet“, sagte EVG-Chef Martin Burkert am Montag.