Trübe Wachstumsprognosen Wir brauchen Entschlossenheit – aber auch Geduld

Gleich mehrere führende Wirtschaftsforschungsinstitute korrigieren ihre Erwartungen in diesen Tagen nach unten. Die Institute aus Halle, Essen und Kiel senken ihre Wirtschaftsprognose für das laufende Jahr auf bis zu -0,6 Prozent. Die demokratische Opposition spricht vom „Wohlstandsrisiko“, der neue CDU-Generalsekretär Linnemann zuletzt gar von Deutschland als „krankem Mann der Welt“.

Aus parteipolitischer Sicht ist diese Lesart nachvollziehbar, stehen mit Hessen und Bayern doch gleich zwei Wahlen an. Und die Wirtschaftspolitik ist ein Kernthema, mit dem die Union punkten will. Aus ökonomischer und gesellschaftlicher Sicht sind die Schreckensmeldungen allerdings nicht förderlich. Zum einen wächst durch sie die Verunsicherung bei vielen Menschen noch stärker, zum anderen wird dadurch kein Problem gelöst.

Was es jetzt stattdessen braucht, ist eine Mischung aus Geduld, Entschlossenheit und einem Perspektivwechsel.

Geduld: Die Verbraucherpreise sinken allmählich

Ein wesentlicher Grund für die aktuelle konjunkturelle Delle sowie die kurzfristig trüben Aussichten ist weiterhin die Inflation und die Reaktion darauf in Form der Zinswende der Notenbanken. Ihren Höhepunkt hat die Teuerung zwar im vergangenen Jahr erreicht – sie wird aber auch dieses Jahr mit rund sechs Prozent zunächst auf einem hohen Niveau bleiben. Ab 2024 ist allerdings Besserung in Sicht. Die Wirtschaftsforscher aus Kiel gehen schon ab 2024 wieder von einer Inflation nahe zwei Prozent aus.

Felix Kiefer ist Redakteur im Wirtschaftsressort des Tagesspiegels.

Dadurch wird der momentan stagnierende private Konsum wieder zunehmen. Gepaart mit kräftigen Lohnerhöhungen können sich Menschen also wieder mehr leisten – in Deutschland, aber auch dem Rest der Welt. Das wird die aktuell moderat wachsende Weltkonjunktur wieder antreiben und damit auch den deutschen Exportmotor.

Entschlossenheit: bei wichtigen Entscheidungen und in der Umsetzung

Mit geduldigem Warten auf sinkende Preise allein ist es allerdings nicht getan. Dafür gibt es in Deutschland zu viele Probleme, deren Lösung es jetzt entschlossenes Handeln erfordert.

Vor allem in der aktuell besonders gebeutelten Industrie. Die macht aktuell immer noch ein Drittel der Bruttowertschöpfung in Deutschland aus und braucht endlich Sicherheit beim Thema Strompreise. Das Problem wird seit Monaten thematisiert, regelmäßig kommen neue Lösungsvorschläge hinzu. Am Mittwoch warben die Chefinnen und Chefs der Bundesländer geschlossen bei der EU-Kommission für einen vorübergehenden Brückenstrompreis. Die Bundesregierung muss sich hier endlich einig werden und eine Entscheidung treffen. Das würde nicht nur kurzfristig die Industrie ankurbeln, sondern brächte auch Klarheit in der Debatte darum, welche Industrien hierzulande eine Zukunft haben.

Entschlossenheit braucht es auch bei Modernisierung des Landes. Die Arbeitgeber reagierten mit großer Zustimmung auf den am Mittwoch vom Bundeskanzler vorgeschlagenen Deutschland-Pakt. Nicht alle Vorschläge sind dabei neu. Worauf es jetzt ankommt, ist die Umsetzung. Genehmigungen müssen schneller werden, die Verwaltung digitaler und unbürokratischer. Aus Eckpunkten müssen schnellstens Gesetze werden. Die Wirkung davon wäre stärker als jedes Konjunkturprogramm.

Erweiterung der Perspektive: Fokus auf die langfristige Ausrichtung

Die Sorge ist allgegenwärtig, nicht nur in Deutschland, sondern auch im wachstumsverwöhnten China. Wachstum ist dabei zwar wichtig. Es schafft Arbeitsplätze, bringt Steuereinnahmen, mit denen Schulen, Krankenhäuser und Schienen gebaut werden können. Doch ein zu enger Blick auf die Wachstumsrate allein verkennt die Realität. Mit massiven Ausgaben trug der Staat seine Bürger und Firmen erfolgreich durch die Corona-Pandemie. Mit Bewältigung der Krise gingen diese Ausgaben wieder zurück, was sich nun negativ auf die Wirtschaftsleistung auswirkt.

Anstelle einer Fokussierung auf kurzfristige Wachstumsraten sollte sich der Blick deswegen eher auf die langfristige Ausrichtung der Wirtschaft richten. Wie wirken sich wirtschaftspolitische Maßnahmen auf Menschen und Planet aus? Wie viel Wachstum brauchen wir für welchen Lebensstandard? Wer profitiert wie stark vom Wachstum?

Damit lässt sich zwar kurzfristig keine Wahl gewinnen. Doch langfristig ermöglicht es uns, sozial und ökologisch nachhaltig zu wachsen. Also in die richtige Richtung statt kurzfristig in irgendeine.