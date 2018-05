Von der Zahnpastatube über den Joghurtbecher bis zur Einkaufstüte – Plastik begleitet uns von früh bis spät. Und das Problem ist: Viel zu viel davon gelangt in die Umwelt, vor allem ins Meer. Konkret sind es acht Millionen Tonnen Plastikteile, die jedes Jahr weltweit in den Ozeanen landen. Das ist etwa soviel, als wenn jede Minute ein Müllwagen voller Plastikabfälle seine Ladung ins Meer kippen würde. 2050, schätzen Experten, könnten bereits mehr Plastikteile im Meer schwimmen als Fische.

Ein Problem, das inzwischen längst nicht mehr nur Umweltschützer umtreibt, sondern auch Politiker. Im Fokus stehen dabei Einwegartikel aus Plastik, die man nur wenige Minuten lang benutzt und dann wegwirft – etwa Einwegteller, Strohhalme oder Wattestäbchen aus Plastik. In Großbritannien sind solche Plastikartikel bereits ab 2020 verboten. Und auch in der EU könnte das Verbot von Einwegplastik bald kommen. An diesem Montag will die EU-Kommission Details zu ihren Plänen für ein Plastikverbot vorstellen. Medienberichten zufolge sollen selbst Luftballonhalter aus Plastik verboten werden.

Die Bundesregierung zieht dabei mit. Bundesumweltministerin Svenja Schultze sagte kürzlich in einem Interview, wo man Plastik schon heute gut ersetzen könne, solle es nach und nach aus dem Verkehr gezogen werden.

Plastikverpackungsabfall pro Kopf im EU-Vergleich - in den Jahren 2014/2015. In Irland, wo besonders viel Müll produziert wurde,... Grafik: ThorstenEberding/AFP

Dabei ist allen Beteiligten klar: Ein Verbot von Einwegartikeln aus Plastik kann nur ein Anfang sein. Deshalb will die EU-Kommission langfristig zum Beispiel grundsätzlich den Anteil an recycelbarem Plastik deutlich erhöhen. In Deutschland zum Beispiel landet nämlich durchaus einiges an Plastikmüll in der Tonne – zu neuem Plastik weiterverarbeitet wird davon bislang aber gerade einmal ein gutes Drittel. Der Grund: Für die Konzerne ist es oft günstiger, neues Plastik auf Basis von Öl herzustellen statt dabei Granulat aus recyceltem Plastik zu verwenden. Deshalb will EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger auch eine Plastikmüllabgabe einführen: Die müssten Mitgliedsstaaten pro Kilogramm an nicht recyceltem Plastikmüll zahlen.

Lesen Sie hier zum Thema einen Gastbeitrag der Grünen-Politiker Robert Habeck und Oliver Krischer.