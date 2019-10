Das Europäische Parlament hat sich in einer Resolution mit großer Mehrheit für eine Schutzzone unter Aufsicht der Vereinten Nationen in Nordsyrien ausgesprochen. Damit stützen sie einen Vorschlag von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU).

Die Pläne der Türkei, selbst an der Grenze im Nordosten Syriens eine Sicherheitszone einzurichten, lehnten die EU-Abgeordneten am Donnerstag in Straßburg entschieden ab. Das US-türkische Abkommen für eine vorläufige Waffenruhe könnte zudem eine Besetzung Nordsyriens durch die Türkei legitimieren, erklärte das Parlament.

Der Vorschlag von Kramp-Karrenbauer habe die Debatte verändert, erklärten der außenpolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament, Michael Gahler (CDU), und der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, David McAllister (CDU) in einer gemeinsamen Stellungnahme.

„Europa muss sich in diesem Krisengebiet vor seiner Haustür engagieren“, forderten die Unionspolitiker.

Kramp-Karrenbauer hatte angesichts der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien die Einrichtung einer Sicherheitszone im Grenzgebiet zur Türkei vorgeschlagen, die von einer UN-Truppe geschützt werden soll. Am Donnerstagnachmittag will Kramp-Karrenbauer ihre Pläne bei einem Nato-Verteidigungsministertreffen ihren Amtskollegen vorstellen.

USA wollen sich nicht an Syrien-Schutztruppe beteiligen

US-Verteidigungsminister Mark Esper hat die Syrien-Initiative von Kramp-Karrenbauer zwar begrüßt, will aber keine Truppen beisteuern. Die USA würden es „politisch“ unterstützen, wenn die europäischen Partner sich in Nordsyrien engagieren würden, sagte Esper am Donnerstag beim German Marshall Fund in Brüssel. Er fügte aber hinzu: „Wir beabsichtigen nicht, Bodentruppen oder irgendetwas anderes zu dieser Operation beizutragen.“

Esper sagte, er kenne den Plan Kramp-Karrenbauers noch nicht genau. „Ich habe den deutschen Vorschlag nicht gelesen oder ihn im Detail studiert“, sagte er. „So weit ich weiß, geht es in dem Vorschlag darum, dass europäische Partner gemeinsame Patrouillen in diesem neuen Korridor durchführen wollen. Ich denke, das ist gut.“ Die USA würden von den europäischen Partnern schon seit einiger Zeit fordern, mehr für die Sicherheit in dieser Weltregion zu tun.

Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl warnt vor einer Sicherheitszone in Nordsyrien. „Wer Mauern baut, legale Zugangswege beschneidet, auf brutale Abschottung setzt und nun in Syrien eine angeblich sichere Zone unterstützt, trägt die Mitschuld an Tod und Vertreibung“, sagte Geschäftsführer Günter Burkhardt der Deutschen Presse-Agentur. „Das Ziel der Türkei, dort syrische Flüchtlinge zwangsanzusiedeln, ist inakzeptabel.“

Moskau verlangt von Washington kompletten Abzug

Russland forderte am Donnerstag die USA zum Abzug auch ihrer letzten in Syrien noch verbliebenen Soldaten auf. Die amerikanischen Soldaten hätten kein Recht, sich auf syrischem Gebiet aufzuhalten, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag der Agentur Interfax zufolge in Moskau. Die russischen Streitkräfte seien die einzigen, die sich mit Erlaubnis der syrischen Führung und deshalb legitim dort aufhielten.

US-Präsident Donald Trump hatte zwar einen Truppenabzug aus dem Norden Syriens verfügt. Einige Kräfte gibt es aber noch im Osten Syriens zur Sicherung der Ölfelder sowie in der Zone Al-Tanf im Süden. Dem Vernehmen nach sind zudem aus dem Norden noch nicht alle US-Soldaten abgezogen.

Nach am Abzug der US-Soldaten aus dem Norden zogen sich auch die bewaffneten Kurden von der türkischen Grenze zurück, wie das Außenministerium in Moskau mitteilte. Die von Präsident Wladimir Putin und seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan am Dienstag in Sotschi am Schwarzen Meer getroffenen Vereinbarungen würden umgesetzt.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, die von der Kurdenmiliz YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) hätten sich von mehreren Positionen zwischen den Grenzorten Amuda und Al-Darbasija im Nordosten des Bürgerkriegslandes zurückgezogen. In dieser Region sollen künftig russische und türkische Soldaten gemeinsam patrouillieren. (dpa)