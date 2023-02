Urlaubsplanung Besser flexibel bleiben

Das Fernweh ist noch immer groß. Seit Jahresbeginn ziehen die Buchungen an, die Stimmung in den Reisebüros ist so gut wie lange nicht. Ein Grund für das gute Vertriebsklima: Die Menschen buchen ihre Reisen wieder länger im Voraus. „Gerade in diesem Jahr sehen wir die Rückkehr der Frühbucher, nachdem während der Pandemie extrem kurzfristig gebucht worden ist“, sagt Kerstin Heinen, Sprecherin vom Deutschen Reiseverband (DRV).

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden