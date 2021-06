Die Gesellschaft steht aktuell vor großen Herausforderungen: Neben dem stetigen Bevölkerungswachstum und dem Wunsch nach einer fairen und nachhaltigen Ernährungssicherung gefährdet die Covid-19-Pandemie die Stabilität der Lieferketten und die damit einhergehende Lebensmittelproduktion.

Im Rahmen der fünften Ausgabe der World Food Convention des Tagesspiegel Verlages erörtern Stakeholder:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, wie die globale Krise erfolgreich überwunden werden kann und mit welchen Strategien resiliente Nahrungssysteme, Kreislaufwirtschaften und Kleinbauern langfristig in Europa und weltweit zu sichern sind. Hier können Sie die Veranstaltung zwischen 14 und 19:10 Uhr im Livestream verfolgen:

Die Veranstaltung findet in englischer Sprache sowie mit freundlicher Unterstützung der Bayer AG statt.

Die einzelnen Programmpunkte:

14:00 Uhr - 14:05 Uhr

Begrüßungsrede: Stephan-Andreas Casdorff, Herausgeber "Der Tagesspiegel"

14:05 Uhr - 14:15 Uhr

Eröffnungsrede: Dr. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Thema: Vom Erzeuger zum Verbraucher

15:55 Uhr - 16:00 Uhr

Einführung in das Panel: Michaela Küfner , Moderatorin

16:00 Uhr - 16:05 Uhr

Keynote: Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft

16.05 Uhr - 16.45 Uhr

Podiumsdiskussion mit Q&A

Teilnehmer: Tassos Haniotis (Amtierender stellvertretender Generaldirektor in der Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung des Kabinetts der Europäischen Kommission), Christoph Heinrich (Naturschutzbeauftragter beim WWF Deutschland), Christiane Lambert (Präsidentin COPA-COGECA)

Thema: Carbon Farming

17:00 Uhr - 17:10 Uhr

Gespräch: Prof. Dr. Heinz Flessa, Leiter der Abteilung "Landwirtschaftlicher Klimaschutz" am Thünen Institut

17:10 Uhr - 17:50 Uhr

Podiumsdiskussion mit Fragen und Antworten

Teilnehmer: Ertharin Cousin (Botschafterin, Gastwissenschaftlerin am Center on Food Security and Environment an der Stanford University), Liam Condon (Mitglied des Vorstandes der Bayer AG und Leiter der Division Crop Science), Dr. Agnes Kalibata (Agrarwissenschaftlerin und politische Entscheidungsträgerin aus Ruanda, Präsidentin der AGRA und Sonderbeauftragte des UN-Generalsekretärs für den Food Systems Summit 2021)

Thema: Innovationen in der Ernährung

18:00 Uhr - 18:20 Uhr

Impuls: Howard-Yana Shapiro, Distinguish Senior Fellow, Resilient Landscapes Principal, Double Helix Consulting Chief Agricultural Officer bei Mars im Ruhestand, Inhaberin von Double Helix Racing

18:40 Uhr - 18:50 Uhr

Interview: Erica Bliss, Business Development Manager, Mineral @X, Die Moonshot-Fabrik

19:00 - 19:10 Uhr

Abschlussrede: David Beasley, Exekutivdirektor für das UN-Welternährungsprogramm (WFP)