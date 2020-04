Mieter, Kreditnehmer und Stromkunden, die krisenbedingt nicht zahlen können, haben per Gesetz einen vorübergehenden Zahlungsaufschub bekommen. Reicht das?

Man muss die Menschen vor einem großen Missverständnis warnen: Die Zahlungen sind nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Man muss weiter Miete zahlen, Telefon und Strom. Es bauen sich jetzt Rückstände auf, die später abgetragen werden müssen. Je länger das Moratorium dauert, desto höher werden die Schulden. Betroffene sollten daher frühzeitig Kontakt mit ihrem Versorger oder Vermieter aufnehmen, um über Ratenzahlungen und ähnliches zu sprechen.

Was passiert eigentlich mit den Daten? Die Kunden müssen ja belegen, dass sie durch die Krise so wenig Geld haben, dass sie ihre Rechnungen nicht begleichen können. Das sind ja sehr sensible Informationen.

Man muss nachweisen, dass man Coronabedingt knapp bei Kasse ist. Es ist wichtig, dass diese sensiblen Daten nicht bei Wirtschaftsauskunfteien landen, die die Informationen für ein schlechteres Scoring verwenden würden.

Droht vielen Verbrauchern die Privatinsolvenz? Viele Menschen haben ja jetzt weniger Einnahmen.

Wenn die Krise länger dauert als ein oder zwei Monate, wird das so kommen. Dann werden breite Teile der Bevölkerung in finanzielle Not geraten. Leider ist unser Insolvenzrecht darauf nicht vorbereitet, dass Menschen nicht durch eine individuelle Krise, sondern in Folge einer Pandemie in die Pleite rutschen. Wir müssen diesen Verbrauchern und Verbraucherinnen nun einen guten Zugang zur Schuldner- und Insolvenzberatung ermöglichen und das bestehende Angebot ausbauen. Menschen, die eine Privatinsolvenz durchlaufen, müssen eine jahrelange Wohlverhaltensperiode einhalten, mit strengen Rückzahlungsmodalitäten und Verhaltensvorgaben. Auch dies passt nicht zu einer Krise wie Covid-19. Wichtig ist, dass wir dann ein schnelles und effektives Entschuldungsverfahren mit einer Laufzeit von deutlich weniger als drei Jahren etablieren. Außerdem brauchen wir andere und flexiblere Maßstäbe bei den Auskunfts- und Verhaltenspflichten. Die Menschen müssen die Chance bekommen, schnell wieder auf die Füße zu kommen.

Klaus Müller (49) war für die Grünen im Bundestag, er war danach jahrelang Umweltminister in Schleswig-Holstein und leitet seit 2014 den Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV).