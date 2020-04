Weil die meisten Geschäfte geschlossen sind, kann man vieles nur noch online bestellen. Sind Amazon und Co. die Gewinner der Coronakrise?

Ja. Spätestens seit Beginn der Krise hat wahrscheinlich fast jeder Bundesbürger einen Account bei Amazon. Das ist ja im Moment auch der einzige Weg, um an Waren zu kommen. Onlinebestellungen sind in dieser Zwangslage tatsächlich alternativlos.

Umso dringlicher ist es, dass die Bundesregierung jetzt Maßnahmen vorbereitet, um den Wettbewerb im Handel sicherzustellen. Menschen sind Gewohnheitstiere. Auch nach Ende der Ausgangsbeschränkungen werden viele dabei bleiben, online zu bestellen. Das Bundeskartellamt muss daher über die Reform des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen mehr Möglichkeiten bekommen, die Marktmacht von Onlinehändlern zu beschränken und für Vielfalt zu sorgen. Und auch der stationäre Handel muss eine Chance haben, gegen Amazon und Co. zu bestehen, auch im Interesse unserer Innenstädte.

Viele Branchen appellieren an die Kunden, großzügig zu sein und auf die Rückerstattung von Tickets, Fitnessabos oder Reisen zu verzichten. Wie finden Sie das?

Wir erleben bei den Kunden eine unglaubliche Welle von Solidarität. Menschen holen sich ihr Mittagessen ganz bewusst in der Pizzeria um die Ecke oder bestellen ihr Buch beim Buchhändler im Kiez, um den Unternehmen das Überleben zu erleichtern. Und viele verzichten freiwillig auf die Rückerstattung des Tickets, wenn im kleinen Theater um die Ecke die Vorstellungen ausfallen und das Theater bei der nächst möglichen Veranstaltung vielleicht einen Sekt ausgibt. Ich finde das grandios, und ich glaube, dass hier eine ganz neue Form von Kundenbindung entstehen kann. Das Schlechteste, was man tun kann, ist dieses kaputtzumachen, indem man die Kulanz der Kunden zur Pflicht macht.

Macht es einen Unterschied, ob die kleine Musikkneipe Hilfe braucht oder der Veranstalter Eventim seinen Kunden die Ticketkosten nicht erstattet?

Werden Veranstaltungen verlegt, haben Verbraucher das Recht auf Rückerstattung. Wenn Verbraucher freiwillig darauf verzichten, ist das gut. Wenn große Akteure, die in den letzten Jahren exzellent verdient haben, jetzt aber plötzlich Verbraucherrechte aussetzen, ziehen wir die rote Karte. Die Verbraucherzentrale NRW hat deswegen Eventim abgemahnt. Notfalls klagen wir. Es kann einfach nicht sein, dass Unternehmen willkürlich Menschen, die jetzt vielleicht arbeitslos sind oder in Kurzarbeit stecken und das Geld brauchen, um ihren Anspruch bringen.

Kein Kino, kein Theater, kein Konzert: Die Kunden sollen Gutscheine als Entschädigung bekommen. Foto: dpa

Die Reisebranche und die Fluggesellschaften möchten ihren Kunden für ausgefallene Reisen und Flüge Gutscheine statt Geld geben. Die Bundesregierung will eine entsprechende europäische Rechtsänderung. Wäre das ein gangbarer Weg, um die Unternehmen vor der Zahlungsunfähigkeit zu bewahren?

Nein. Ich finde schon den Begriff Gutschein falsch, da denken viele an Weihnachten oder Geburtstag. Wir reden hier über Zwangskredite, die Kunden den Unternehmen geben sollen. Und zwar in erheblicher Höhe: Es geht um viereinhalb bis fünf Milliarden Euro, die Verbraucher als Vorkasse an Reiseveranstalter gezahlt haben.

Viele Menschen können auf ihr Geld nicht verzichten, sie brauchen es jetzt selbst. Und was ist mit denen, die vielleicht gar keine Reise mehr machen werden oder können? Ältere Menschen, kranke? Denen hilft der Gutschein nicht. Und viele Arbeitnehmer oder Selbstständige müssen nach der Krise vielleicht einen solchen Arbeitsberg abbauen, dass sie nicht reisen können. Hinzu kommt, dass die Verbraucher bislang nur unzureichend, und bei den Airlines und den Konzertveranstaltern gar nicht, vor Insolvenz der Anbieter geschützt sind. Die Politik ist dabei, einen großen Fehler zu machen. Die Coronakrise darf nicht einfach an die Verbraucher durchgereicht werden. Das wäre ein gefährlicher Dammbruch.

Sie haben die Menschen erwähnt, die auf eine Rückzahlung nicht verzichten können. Was müsste die Politik tun, um wenigstens diese Gruppe zu schützen?

Wir brauchen zumindest eine unbürokratische Härtefallregelung. Verbraucher müssen per einfacher Selbstverpflichtung erklären können, dass sie ihr Geld brauchen. Sie müssen dann ihre Vorauszahlung für Reisen und Tickets unbürokratisch und schnell ausgezahlt bekommen.

Was ist mit den Menschen, die jetzt im Mai ihre letzte Rate für den Sommerurlaub zahlen müssten, aber nicht wissen, ob die Reise überhaupt stattfindet?

So lange nicht klar ist, ob im Sommer überhaupt wieder gereist werden kann, brauchen wir dringend eine Aussetzung der Zahlungspflicht. Man kann doch Verbraucher nicht zwingen, nach der Anzahlung jetzt auch noch die zweite Rate zu zahlen, in dem Wissen, dass das Geld möglicherweise in einen Zwangskredit umgewandelt wird. Die Bundesregierung muss hier dringend und schnell eine verbraucherfreundliche Regelung finden.