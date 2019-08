Wie sollten die Versicherer das Geld investieren, um mit der Anlage auch der Gesellschaft zu nutzen?



Wir haben für die Geldanlage ein ganz klares Regelwerk, nämlich Solvency II. Danach müssen wir das Geld sicher anlegen, wir müssen qualitativ hochwertige Titel kaufen, und wir müssen rentabel wirtschaften. Gesellschaftliche Ziele gehören nicht dazu. Wir haben vertragliche Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden. Unser Geld wird so angelegt, dass wir die Verträge und die regulatorischen Auflagen erfüllen können.



Aber haben Sie als Großanleger nicht auch eine Verantwortung, den Klimaschutz zu unterstützen?



Wir verwalten das Geld treuhänderisch für unsere Kunden. Natürlich ist es Versicherungsgesellschaften frei gestellt, im Rahmen der regulatorischen Vorgaben Kapital in nachhaltige Geldanlagen zu investieren – aber bitteschön freiwillig. Ich bin gegen eine regulatorische Pflicht, Geld in Ökoanlagen zu stecken. Man weiß weder genau, was eine grüne Anlage genau ist noch wie hoch das Anlagerisiko ist. Wenn Sie vor zehn Jahren Aktien von Solaranlagenherstellern gekauft hätten, hätten Sie von 100 Euro jetzt gerade noch zehn.

Pflicht zur grünen Geldanlage: Die Versicherer sagen nein. Foto: dpa



Wer will Ihnen denn vorschreiben, in grüne Kapitalanlagen zu gehen?



Es wird derzeit in Brüssel diskutiert, ob man Anlagen in nachhaltige Kapitalanlagen belohnen soll. Die Versicherungsgesellschaften müssten dann für solche Anlagen weniger Eigenkapital vorhalten beziehungsweise für Anlagen in fossile Energien mehr. Das wäre schon ein deutlicher Eingriff in das Portfolio der Versicherer. Aber Klimaziele zu erreichen, indem man Kapitalströme umlenkt, ist nicht die beste Lösung für den Klimaschutz. Man sollte da ansetzen, wo die Probleme entstehen, etwa beim CO2-Ausstoß. Wir haben doch wahrscheinlich nur noch einen Versuch, den Klimawandel zu verhindern. Den sollten wir nicht mit zweitbesten Lösungen verplempern.



Die Allianz oder die Munich Re ziehen sich aus klimaschädliche Anlagen zurück und erzielen dennoch vergleichsweise gute Renditen …



Wir haben uns die Frage gestellt, ob ESG-Anlagen, also Kapitalanlagen, die nach ethischen, ökologischen oder sozialen Kriterien investieren, genauso rentierlich sind wie andere. Lange Zeit hat man gedacht, dass diese Anlagen weniger Gewinn abwerfen. Heute weiß man, dass ein solches Portfolio nicht schlechter sein muss, wenn man es richtig macht. Aber die Empirie zeigt auch: Besser sind grüne Anlagen nicht.