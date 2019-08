Tun sich große Versicherer leichter damit, Kapital nachhaltig zu investieren, als kleine Unternehmen?



Ja, große Unternehmen können sich mit dem Thema ganz anders auseinandersetzen. Ich kann mir vorstellen, dass die Kunden zunehmend darauf drängen, dass ihr Geld nach ESG-Kriterien investiert wird, insofern könnte das durchaus ein Wettbewerbsfaktor sein. Aber wie gesagt: Das sollte jedem Versicherer selbst überlassen bleiben.



Das Klimakabinett der Bundesregierung will im Herbst konkrete Beschlüsse fassen. Was haben die Versicherer anzubieten, um unser Klima zu schützen?



Immer mehr Versicherer richten ihre Portfolien nach ökologischen Kriterien aus. Wobei ich aber davor warnen möchte, dass sich die Regulierer zu sehr einmischen. Wir sprechen ja über ESG-Kriterien, das heißt, auch soziale und Genderkriterien könnten künftig eine stärkere Rolle für unsere Geldanlage spielen. Etwa indem wir nur Aktien von Unternehmen kaufen dürfen, die möglichst viele Frauen in ihren Vorständen haben oder die Mindestlohn zahlen oder die faire Wertschöpfungsketten haben. Das sind legitime Fragen, aber die sollten in den Parlamenten geklärt werden und nicht in demokratisch nicht legitimierten, technischen Expertengruppen in Brüssel.



Das war’s mit dem Klimaschutz aus Sicht der Versicherungsbranche?



Wir wären auch gern bereit, mit dem Geld der Versicherten stärker als bisher Infrastrukturprojekte zu finanzieren, etwa den Bau von Stromleitungen für erneuerbare Energien.