Dass Tesla bislang nicht einen Cent an Marketing-Budget ausgeben musste, liegt vor allem an einer Sache: Elon Musk fabriziert mit seinem E-Autokonzern Nachrichten mit so hoher Schlagzahl, dass er gar keine Werbung braucht, um im Gespräch zu bleiben.

In diese Woche scheint sich VW daran ein Beispiel genommen zu haben. Erst inszenierten die Wolfsburger in Anlehnung an Teslas „Battery Day“ den „Power Day“ und kündigten sechs neue Fabriken an. Dann präsentierten sie gute Bilanzzahlen: erst für den Gesamtkonzern, dann für die einzelnen Marken. Kurz: Es verging kein Tag ohne VW-Nachricht.

In einem anderen Punkt eifert Volkswagen Tesla nun auch nach: beim Aktienkurs. Ende letzter Woche lag die VW-Aktie bei rund 190 Euro, am Donnerstag knackte sie nun die 240-Euro-Grenze. Das sind Wachstumsraten, wie man sie zuletzt nur von Tesla kannte.

Bafin will VW-Kursexplosion prüfen

Experten geben diese Kursbewegungen bei Volkswagen Rätsel auf. Der Autobauer hat dadurch am Mittwoch dadurch sogar den Softwareriesen SAP als wertvollsten deutschen Konzern abgelöst. Die Bafin kündigte am Donnerstag an, die Ausschläge routinemäßig zu untersuchen. Dass allein die guten Nachrichten dieser Woche für den rapiden Anstieg verantwortlich sind, wird in der Szene bezweifelt. Stattdessen gibt es Erklärungsversuche.

Dafür braucht es zunächst einen Blick auf die Aktionärsstruktur bei VW. Denn bei den Wolfsburgern handelt es sich bei den im Dax gehandelten Papieren um sogenannte Vorzugsaktien. Sie bekommen eine höhere Dividende, haben aber weniger Stimmrechte bei den Versammlungen. Der sehr viel kleinere Anteil an Aktien sind die sogenannten Stammaktien, die über Stimmrecht verfügen aber weniger Dividende bringen.

Bei der jüngsten Kursexplosion ist auffällig, dass vor allem die Stammaktien massiv angestiegen sind. Deren Plus summierte sich allein am Donnerstag in der Spitze sogar auf fast 15 Prozent und erreichten ein Zwölfeinhalb-Jahres-Hoch von rund 350 Euro. Damit liegt der Wertzuwachs der vergangenen Tage bei mehr als 50 Prozent.

Die Ursache liegt wohl in den USA

Damit ist für viele Experten klar, dass die Ursache in den USA liegt. Denn dort können Privatanleger nicht die Vorzugs-, sondern nur die Stammaktien kaufen. Und schon sind die Reddit-Anleger, die bei der Kursrallye von Gamestop die Börsenwelt auf sich aufmerksam gemacht haben, wieder im Spiel.

Diverse deutsche Medien titelten bereits, die Gamestop-Anleger würden sich jetzt auf VW stürzen. Schaut man sich in den Foren von Reddit allerdings um, ist davon wenig zu finden. Die beliebtesten Posts sind die, in denen Nutzer Screenshots ebenjener Medienbeiträge zeigen und darunter schreiben: „Habe ich da etwas verpasst?“

Nun ist natürlich nicht auszuschließen, dass auch Reddit-Anleger zur Rallye von VW beigetragen haben. Charmant ist vor allem die Reminiszenz, dass der Short-Squeeze bei Volkswagen im Jahr 2008 schon seit Monaten bei Reddit als Vorbild für die erhoffte Kursbewegung bei Gamestop genannt wird. Wenn jetzt die Anleger VW selbst befeuern würden, würde das der romantischen Ader der vermeintlichen Anti-Wall-Street-Bewegung wohl durchaus gefallen.

Es gibt in den USA aber auch genug andere Spekulationen, die Kleinanleger zum Investment bewegt haben könnten. So hat Star-Analyst Daniel Ives Volkswagen als wahrscheinlichsten Partner von Apple bei der Produktion eines E-Autos benannt.

Auch Spekulationen um die Abspaltung von Porsche befeuern den Kurs - gerade da solche Börsengänge von Konzerntöchtern gerade sehr in Mode sind. Doch den Hauptgrund hat vielleicht die „Financial Times“ am Donnerstag getitelt: „VW is the new Tesla“