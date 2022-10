Von der Gaslaterne zum Wasserstoff Die Gasag feiert 175. Geburtstag

Die Männer von Red Adair, dem berühmtesten Feuerwehrmann der Welt, kamen im April 2004 direkt aus dem Irak nach Berlin, um die Stadt vor einer Katastrophe zu retten. Spandau und Charlottenburg hatte eine Detonation erschüttert, die aus der Tiefe kam. Gas aus dem Speicher der Gasag war an einer Messsonde am Brandensteinweg in Spandau explodiert, eine 30 Meter hohe Stichflamme schoss in den Himmel.

Drei Personen kamen mit Verbrennungen ins Krankenhaus. Berlins Feuerwehrchef Albrecht Broemme sprach von „einem der schwierigsten Einsätze meines Lebens“. Am Unglücksort sperrten 300 Polizisten die Umgebung mehrere hundert Meter weit ab, der Überflug wurde untersagt, die Heerstraße gesperrt.

Das war nicht der einzige Knall in der 175-jährigen Geschichte der Gasag. Im Februar 1929 explodierte ein Gasometer in der Sellerstraße in Wedding. Damals ragte die Feuersäule sogar 100 Meter in den Himmel, wie einer neuen Gasag-Chronik zu entnehmen ist. „Es ist ein Wunder, dass nur einige Passanten leicht verletzt werden.“ Die Ursache war gefrorenes Wasser, sodass die so genannten Tassen des Speichers nicht mehr richtig abgedichtet wurden. Gas entwich und zündete sich an.

Der Gasometer wird zugebaut

Die Gasometer speichern schon lange kein Gas mehr. Eines der bekanntesten Stahlgerippe steht in Schöneberg auf dem Euref-Campus und wird derzeit bebaut: 2000 Mitarbeiter der Bahn ziehen 2024 in den riesigen Zylinder. Bereits seit anderthalb Jahren ist die Gasag auf dem Gelände ansässig. An diesem Freitag lädt der Gasag-Vorstandsvorsitzende Georg Friedrichs zur Geburtstagsparty nach Schönenberg. Die Regierende Bürgermeisterin kommt zum Gratulieren, wird zurückschauen auf 175 Jahre Stadtgeschichte und vermutlich auch etwas sagen über die Zukunft der Gasag: Nach der Privatisierung in den 1990er Jahren steht die Rekommunalisierung an: Vattenfall stellt seine Gasag-Anteile ebenso zum Verkauf wie das komplette Berliner Fernwärmegeschäft.

Aufnahme aus den frühen 1920-er Jahren: „Gasriecher“ steckten Rohre in dafür gebohrte Löcher der Straße, um nach Lecks zu entdecken. © Gasag

Der Senat könnte mithin schneller als gedacht das große Ziel erreichen: die für die Energiewende wichtigen Strom-, Wärme- und Gasnetze in einer Hand vereinen und dann die Wärmeerzeugung und -verteilung klimaneutraler organisieren.

Der Pionier im Berliner Gasgeschäft war die britische Imperial Continental Gas Association London (ICGA), die 1825 mit dem Preußischen Ministerium des Innern und der Polizei einen Vertrag schloss, um die erste „Gas-Erleuchtungs-Anstalt“ in Berlin zu bauen, und zwar vor dem Halleschen Tor an der heutigen Gitschiner Straße. Der Ort am Landwehrkanal ermöglicht die Anlandung von Kohle, die damals aus England importiert wird. Im September 1826 wird das erste Berliner Gaswerk in Betrieb genommen – und die ersten Gaslaternen leuchten. „Nach Hannover kurze Zeit zuvor ist es die zweite Straßenbeleuchtung einer Stadt auf dem Kontinent“, heißt es in der Chronik der Gasag.

Nachdem der Vertrag des Magistrats mit den Engländern 1846 ausgelaufen ist, gehen am 1. Januar 1847 die Städtischen Gaswerke an den Start – die Geburtsstunde der Gasag. Damals erleuchten 2055 Gaslaternen die Innenstadt. Hinzu kommen 2164 Flammen im königlichen Theater und 15.114 Privatflammen. 1848 entwickelt der Ingenieur Rupertus Wilhelm Elsner einen Gaskocher für den Hausgebrauch. Weitere Erfindungen folgen: 1857 beheizt Elsner die Berliner Domkirche, doch Licht bleibt das Kerngeschäft der Gasag bis ins späte 19. Jahrhundert

In der neuen Zentrale in Schöneberg sind die unterschiedlichen Schriftarten des Unternehmensnamens zu sehen. © Kitty Kleist-Heinrich/TSP

Anfang des 20. Jahrhunderts wird Gas in sechs Werken produziert, die sich in der Stadt verteilen. Ein harter Job im Zweischichtbetrieb rund um die Uhr, sechs Tage die Woche. „Die Kohlen mussten vorbereitet, der Ofenprozess zur Entgasung begleitet und überwacht werden. Das entstehende Gas wurde gekühlt und gereinigt, der Teer abgeschieden und Nebenprodukte gewonnen.

Für den reibungslosen Ablauf waren Hofarbeiter, Kohlekarrer, Reinigungs- und Kondensationsarbeiter, Regulateure und die Betriebsarbeiter vor den Öfen zuständig.“ Im ersten Weltkrieg bekommt die Gasag keine englische Steinkohle mehr - der wichtigste Ausgangsstoff für das Stadtgas. Energie wird knapp und Berlin düster: Von 41.500 Straßenlaternen der Vorkriegszeit sind 1922 nur noch 9300 in Betrieb.

Die BVG fährt Gas-Busse

1923 wird die Gasag zur Aktiengesellschaft – und zum Monopolisten in der Hauptstadtregion. Die Eröffnung der Gas-Tankstelle für Automobile in der Danziger Straße markiert 1935 eine neue Phase in der Firmengeschichte. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) versorgen ihre auf Gas umgerüsteten Omnibusse an den Zapfsäulen der Gasag.. Dreimal am Tag müssen die Doppeldecker die Tankstelle anfahren. Der Verbrauch der Wagen liegt bei 1,1 Kubikmeter pro Kilometer. Zehn Jahre später fahren 2500 Busse und Lastwagen in Berlin mit Gas.

Die Gasag liefert auch Kochgas und organisierte einen Kurs für Männer unter dem Motto „Wenn Männer für Mutti kochen“. Das Datum der Aufnahme ist unklar. © Gasag

1945 ist die Stadt zum ersten Mal seit 1826 ohne Gas. Allein der Gasometer in Schöneberg ist als einziger von 38 Gasspeichern nach dem Krieg noch betriebsfähig. Doch schon Ende August geht der größte Bezirk Neukölln wieder ans Netz. Probleme macht die Kohle – inzwischen ein kostbares, knappes Gut.

1 von einst 38 Gasspeichern sind nach dem 2. Weltkrieg betriebsfähig.

Die Siegermächte beschließen aus diesem Grund, dass drei Gaswerke, jeweils eines in ihren jeweiligen Verwaltungsgebieten, vom Netz gehen müssen. Und die Versorgungslage spitzt sich zu. Während der Blockade muss vom Mai 1948 an Kohle eingeflogen werden: Das „schwarze Gold“ macht 61 Prozent der Güter der Luftbrücke aus. Damit lässt sich Berlin ausreichend mit Energie und Wärme versorgen. Im September ordnen die Westmächte die Sperrung der Gasleitungen in den Ostteil der Stadt an.

Bau des ursprünglichen Gaswerkes Marienfelde ab 1900. © Gasag

Die Gasag im Westen Berlins ist der deutlich größere Teil des Unternehmens, doch alle Akten und vor allem der gesamte Bestand an Rohrnetzplänen und technischen Unterlagen befinden sich im Ostteil der Stadt. Organisatorisch bedeutet die Teilung der Stadt und der kalte Kriege einen Neuanfang für die Gasag. Anfang der 1950er Jahren entsteht in Mariendorf, auf der größten Baustelle Berlins, ein neues Gaswerk. Ende des Jahrzehnts gibt es im Westteil der Stadt drei Gaskraftwerke, die zu 92 Prozent Steinkohle, sechs Prozent Braunkohleschweelteer und zwei Prozent Flüssiggas verfeuern. Erst Ende der 1960er Jahre beginnt der Einsatz von Öl als Ersatz für die Kohle.

„Die schwarze Kunst ist tot. Die Kohleentgasung gehört der Vergangenheit an. Gasag-Chronik über das Jahr 1980

1980 kommt dann das Aus für die traditionelle Stadtgasproduktion: „Die schwarze Kunst ist tot. Die Kohlenentgasung in den Kokereien gehört bei der Gasag der Vergangenheit an.“ Ein sauberer, preisgünstiger und effizienter Rohstoff aus dem fernen Osten fließt 1981 in die Stadt: Westberlin wird in die Belieferung Westeuropas mit sowjetischem Erdgas einbezogen. Ein paar Jahre später wird Erdgas als Brennstoff eingesetzt. Die in der Nähe des Gaswerks Mariendorf gelegenen Ortsteile Neukölln, Britz, Buckow, Rudow, Teile von Tempelhof sowie Mariendorf werden auf Erdgas umgestellt. Anfang der 1990er Jahre wird die Gasag vom Gasproduzenten zum Gashändler.

Umstellung auf Erdgas nach der Wende

Nach dem Fall der Mauer vereinbaren die beiden Gasversorger aus dem Ost- und dem Westteil eine Zusammenarbeit auf schwieriger Grundlage: Während im Osten der Stadt sowjetisches Erdgas von einer Aktiengesellschaft durch die Rohre fließt, ist es im Westteil noch immer Stadtgas, das aus Erdgas von einem städtischen Eigenbetrieb produziert wird. Das lang geplante Projekt, von Stadt- auf Erdgas umzustellen, wird in den folgenden Jahren realisiert; damit ist die Gasag nur noch Gashändler. Zwei Jahrzehnte später ändert sich das wieder: Biogas und grüner Strom werden in Pilotanlagen erzeugt.

Im November 1991 kauft die Gasag 51 Prozent der Gesellschaftsanteile der Berliner Erdgas AG von der Treuhandanstalt, zum 1. Januar 1993 tritt der Verschmelzungsvertrag in Kraft. Der größte kommunale Gasversorger Westeuropas zählt 835.000 Gaskunden und 4000 Mitarbeitenden. Das Rohrnetz erstreckt sich auf eine Länge von 6685 Kilometern.

Doch die Gasversorgung ist weiterhin hybrid. Der Osten der Stadt wird schon 1990 komplett auf Erdgas umgestellt, im Westteil fließt überwiegend Stadtgas durch die Leitungen. „Die Umstellung der gesamten Stadt auf Erdgas ist wirtschaftlich evident - es hat einen 2,3-fach höheren Brennwert als Stadtgas“, heißt es in der Chronik. Im Mai 1996 stellt die Gasag komplett auf Erdgas um.

Acht mal hellere Laternen Dank Gasstrumpf Carl Auer von Welsbach findet 1868 eine Methode, die Gas heller leuchten lässt. Um die Ausbeute an Licht mit der gleichen Gasmenge deutlich zu erhöhen, lässt er eine mit Chemikalien getränkte gitterartige Struktur durch die Gasflamme erhitzen. Dieser Gasglühstrumpf strahlt achtmal heller als die herkömmliche offene Gasflamme. Das Auerlicht wird zum Dauerbrenner. Es ist eine revolutionäre Erfindung, die der Gasbeleuchtung bis ins 21. Jahrhundert eine Zukunft sichert und Gaslicht über einen langen Zeitraum gegenüber der elektrischen Beleuchtung konkurrenzfähig macht. (Tsp)

Die 1990er Jahre sind turbulent, das Unternehmens streicht Mitte des Jahrzehnts rund 1400 der 3500 Arbeitsplätze, Ende der 90er werden nach verlustreichen Jahren weitere Stellen gestrichen. Mitte des Jahrzehnts beginnt die Gasag das Sponsoring des mehrfachen deutschen Eishockeymeisters EHC Berlin, der Eisbären, mit sechsstelligen Beträgen pro Jahr.

Wegen der drastischen Minimierung der Zuschüsse des Bundes für das Land Berlin bis Mitte der 199eer Jahre braucht der Senat Geld und verkauft Gasag-Aktien an die Ruhrgas, RWE, die Bewag und an die Veba. Das Land Berlin bleibt vorerst mit 51,2 Prozent beteiligt. 1998 gehen die restlichen Anteile an die Gaz de France und die Bewag. Die Bewag wird später vom schwedischen Staatskonzern Vattenfall übernommen.

Rechtsstreit gegen den Senat gewonnen

Im Frühjahr 2021 gewinnt die Gasag einen langjährigen Rechtsstreit gegen das Land Berlin über die Konzession zum Betrieb des Gasnetzes, die sich das Land 2014 überraschend und rechtswidrig an ein landeeigenes Unternehmen vergeben hatte. Dieser Versuch der Verstaatlichung ging schief. Doch ein neues Konzessionsverfahren droht – es sei denn, der Senat und die drei Gasag-Eigentümer Eon, Vattenfall und Engie verständigen sich auf eine neue Eigentümerstruktur: Ohne Vattenfall und mit einer Mehrheitsbeteiligung des Landes Berlin. Eon und Engie sind bereit dazu, weil sie gemeinsam mit dem Land die Wärmewende in Berlin gestalten wollen. In den 2040er Jahren möchte die Gasag Wasserstoff statt Gas durch ihr Netz leiten. Zum 200. Geburtstag ist der Konzern klimaneutral. .

