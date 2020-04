Auf den meisten brandenburgischen Spargelhöfen ist die Ernte in vollem Gange. Und das, obwohl wichtige Mitarbeiter fehlen. Seit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie einen Einreisestopp verfügt hat, können keine Erntehelfer mehr aus traditionellen Herkunftsländern wie Polen und vor allem Rumänien nach Deutschland gelangen. Auch die Luftbrücke, die einige Spargelbauern in Eigeninitiative organisiert hatten, ist nun versperrt. Jürgen Jakobs, Vorsitzender des Beelitzer Spargelvereins, der mit seinem Bruder zwei Spargelhöfe bewirtschaftet, hatte rund 130 rumänische Erntehelfer nach Brandenburg eingeflogen. Etwa 400 benötigt er für die Saison bis Juni.

Agrarministerin Klöckner: "Wir können nicht auf Saisonarbeitskräfte verzichten"

Der Druck auf Seehofer, das Einreiseverbot zu lockern, ist groß. „Wir werden auf Saisonarbeitskräfte nicht verzichten können“, mahnt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). Das liege im Interesse aller Bürger. „Wir müssen jetzt ganz klar sagen: Die Ernährungskette, dazu gehören die Landwirte und ihre Mitarbeiter, ist systemrelevant“, sagt die Ministerin. Agrar- und Innenministerium verhandeln daher seit Tagen auf Hochtouren über eine Lösung. Höhere Hygienestandards, die mit dem Robert-Koch-Institut für die Unterbringung der Erntehelfer entwickelt werden, sollen Seehofer das Einlenken erleichtern.

Jürgen Jakobs, Chef vom Spargelhof Jakobs und Vorsitzender des Spargelvereins, braucht Helfer. Foto: dpa



Nicht nur Klöckner interveniert bei ihrem Kabinettskollegen, auch aus dem Europaparlament kommen mahnende Worte. „Um die Ernte nicht zu gefährden, wird es höchste Zeit, dass die Bundesregierung sich an die Vorgaben der EU-Kommission für systemrelevante Arbeitskräfte hält“, drängt der Chef des Agrarausschusses im Europaparlament, Norbert Lins (CDU). Die Interventionen zeigen Wirkung: Am Donnerstag nachmittag wurde bekannt, dass Erntehelfer jetzt doch wieder einreisen dürfen.

Auch die EU macht Druck

Am Montag hatte die EU-Kommission Leitlinien herausgegeben, wonach Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft, die für wichtige Pflanz-, Pflege- und Erntearbeiten gebraucht werden, an den Grenzen genauso behandelt werden sollen wie andere systemrelevante Arbeitskräfte, etwa Ärzte oder das Personal in Fabriken für Medizinprodukte. Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass die Einreise ermöglicht wird. Arbeitgebern könnten Auflagen erteilt werden, damit der Schutz vor Ansteckung gewährleistet wird.

„Wir wollen die Lebensmittelversorgung unserer Bevölkerung mit frischer und einheimischer Ware aufrecht erhalten“, sagt Lins. Dafür brauche es jetzt schon die Arbeitskräfte, die beim Anpflanzen von Obst und Gemüse und bei der Spargelernte helfen. Auch die Innenminister der Bundesländer, die derzeit besonders auf Erntehelfer angewiesen sind, versuchen, Seehofer zum Umdenken zu bringen. Ziel ist, nach Ostern wieder die Einreise aus den Nicht-Schengen-Ländern Rumänien und Bulgarien zu erlauben.

Unter Druck: Hebt Bundesinnenminister Horst Seehofer das Einreiseverbot auf? Foto: dpa



Die Landwirte stellt der Einreisestopp vor enorme Probleme. Normalerweise sind über das Jahr verteilt insgesamt rund 300.000 Saisonarbeitskräfte in Deutschland beschäftigt, berichtet Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands. Jetzt fehlen die meisten.

„Insbesondere die Obst-, Gemüse- und Weinbaubetriebe, aber auch größere Tierhaltungsbetriebe, die auch Teil der kritischen Infrastruktur sind, brauchen dringend Arbeitskräfte“, sagte Krüsken dem Tagesspiegel.

Agrarministerin Klöckner hatte Flüchtlinge und Arbeitslose als Erntehelfer ins Gespräch gebracht, um die Lücke zu schließen. Es gibt bereits zahlreiche Vermittlungsportale im Internet. Mehr als 41.000 Helfer aus Deutschland haben sich nach Angaben aus dem Agrarministerium gemeldet, um in der Landwirtschaft auszuhelfen.

Nicht nur Spargel: Auch andere Gemüsesorten müssen jetzt bearbeitet werden. Foto: dpa



„Die Bauern sind sehr dankbar für die große Solidarität und die vielen Angebote, die ihnen derzeit aus der Bevölkerung entgegengebracht werden“, betont Krüsken. Allerdings würden die Landwirte ihre langjährigen und erfahrenen Mitarbeiter aus Osteuropa brauchen. „Diese können nicht von heute auf morgen ersetzt werden“, gibt der Generalsekretär des Bauernverbands zu bedenken. „Jede zusätzliche helfende Hand ist herzlich willkommen“, sagt Krüsken.

Landwirte berichten, dass sie zwar viele Angebote zur Mitarbeit erhalten. „Allerdings können etliche offenbar nur in Teilzeit oder an bestimmten Tagen aushelfen. Viele können ihre Mitarbeit nur bis zum 20. April fest zusagen, sie wollen natürlich so schnell wie möglich wieder in ihren eigentlichen Beruf zurück“, gibt Krüsken zu bedenken.

Auch ein Pilot will Spargel stechen

Auch bei Jürgen Jakobs haben sich Hunderte gemeldet, die helfen wollen. Sie kommen aus allen Berufsgruppen, sogar ein Pilot ist dabei. Dem würde daheim „die Decke auf den Kopf fallen“, erzählt der Spargelbauer. Ob es mit den neuen Kräften gelingt, die Ernte einzubringen, müsse man abwarten. Die Arbeit ist für diejenigen, die sie nicht gewohnt seien, sehr hart. Außerdem ist Spargel ein sensibles Gewächs, bei falscher Behandlung kann man auf einem Feld viel verderben.

Mehr zum Thema Wenn helfende Hände fehlen So versuchen Bauern, die Spargelernte noch zu retten

Jakobs hofft, dass Seehofer einlenkt. Und dass die Berliner bei der Stange bleiben. Die beiden Restaurants sind geschlossen, die Hofläden bleiben geöffnet, aber in der derzeitigen Lage sei nicht abzusehen, ob die Kundschaft aufs Land käme, meint Jakobs. Er setzt auf den Verkauf in Berlin: Die Verkaufsstände in der Hauptstadt arbeiten, die Nachfrage ist groß.