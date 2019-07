Jerome Powell, Chef der US-Notenbank Fed, wird an diesem Mittwoch voraussichtlich eine Senkung der Leitzinsen bekanntgeben und damit die noch nicht sehr lange Phase der Zinserhöhungen beenden. In der vergangenen Woche hatte bereits der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi eine weitere Lockerung der Geldpolitik angekündigt. Nun haben es die Notenbanken seit der Finanzkrise vor zehn Jahren nicht geschafft, mit extrem lockerer Geldpolitik das erwünschte Inflationsziel von zwei Prozent zu erreichen. Und nichts spricht dafür, dass sie das in naher Zukunft schaffen werden. Was sind die Gründe?

Möglicherweise verhindert lockere Geldpolitik selbst ihr Ziel. Zehn Jahre extrem niedriger Zinsen haben dazu geführt, dass Unternehmen billig investieren und Produktionskapazitäten ausbauen konnten. Größere Produktionskapazitäten aber drücken auf den Preis der produzierten Güter und Dienstleistungen. Auf diesen Mechanismus weist Peter Boockvar, Chef der Bleakley Advisory Group hin. Die lockere Geldpolitik erreicht damit das Gegenteil dessen, was sie beabsichtigt.

Auch Scott Maher, Chef der US-Investmentstrategien des Vermögensverwalters Pimco, weist darauf hin, dass niedrige Zinsen zu Fehlallokationen des Kapitals führen, weil niedrige Zinsen es begünstigen, dass unrentable Unternehmen länger leben und suboptimales Unternehmensverhalten fördern.

Niedrigere Inflationserwartungen

Maher weist in einem Gastbeitrag für die "Financial Times" noch auf einen anderen Zusammenhang hin. Niedrige Zinsen "senken bei Marktteilnehmern die Inflationserwartungen". Das heißt, sie warten, um später einen niedrigeren Preis zu bekommen. Sie verursachen also eine deflationäre Entwicklung.

Maher warnt vor einer erneuten deutlichen lockereren Geldpolitik. Es solle bedacht werden, dass die bisherige Politik es "nicht nur nicht geschafft habe, die versprochene Inflation zu erzeugen, sondern auch den Spielraum der Geldpolitik erschöpfe, und dabei beängstigende Fehlentwicklungen initiiere".

Niedrigere Inflationserwartungen hat auch EZB-Chef Mario Draghi in der vergangenen Woche adressiert, als er darauf hinwies, dass es Abweichungen von dem Inflationsziel nicht nur nach unten, sondern auch nach oben geben dürfe. Offenbar will er höhere Inflationserwartungen wecken. Diese könnten vielleicht zu höherer Inflation führen.